Каждый четвертый работник признался в желании уволиться после летнего отпуска

Из работающих на постоянной основе россиян каждый четвертый начинает думать об увольнении после летнего отпуска. Как сообщает агентство «Москва», это показало исследование рекрутинговой компании HeadHunter. Она опросила 4211 работников.

В желании сменить работу после отпуска признались 25% опрошенных, у которых несколько последних месяцев была работа и которые летом уходили в отпуск. Из них 10% отпуском недовольны, а 47% считают, что отпуск удался лучше, чем они планировали. Больше всего оказались недовольны работой специалисты младшего уровня, 27% из которых рассматривали возможность увольнения, а 16% показалось, что прошедшего отпуска не было вовсе, передает агентство.

Исследование также проявило связь иерархической принадлежности респондентов и их настроения по возвращении из летнего отпуска. Возвращению на работу радовались 46% топ-менеджеров, 31% менеджеров среднего звена, 25% специалистов и 23% начинающих специалистов.