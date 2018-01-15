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СМИ сообщили о подготовке IPO рекрутинговой компанией HeadHunter

Российская рекрутинговая компания HeadHunter задумалась об IPO в этом году, сказали агентству Reuters три источника на финансовом рынке. По словам одного из них, возможно размещение в США.

Нынешний собственник HeadHunter - фонд прямых инвестиций «Эльбрус капитал», купивший компанию в 2016 г. у Mail.ru за 10 млрд руб., отказался от комментариев.

По данным на странице фонда, HeadHunter - лидер рынка интернет-рекрутмента России, Украины, Казахстана, Белоруссии и Азербайджана. Месячная посещаемость сайта составляет 19 млн уникальных посетителей, база резюме – более 20 млн, база вакансий – 300 000. HeadHunter занимает третье место в мире по популярности в рейтинге сайтов в сфере трудоустройства по данным платформы веб-аналитики SimilarWeb, сообщает сайт «Эльбрус капитала».

Компания HeadHunter существует с 2000 г. (первоначальное название — National Job Club). В 2007 г. 24,5% ее акций приобрела за $15 млн компания Digital Sky Technologies (DST) Юрия Мильнера и Алишера Усманова — весь HeadHunter был оценен, таким образом, в $61,2 млн. В 2008 г. DST докупила еще 12% за $11 млн, а еще год спустя — 56,61% за $37,5 млн. В 2010 г. DST была переименована в Mail.ru Group и разместила акции на Лондонской фондовой бирже, а в 2012 г. довела долю в HeadHunter до 100%.