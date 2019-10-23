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Harvard Business Review назвал самого эффективного руководителя в мире

Harvard Business Review опубликовал рейтинг самых эффективных гендиректоров мира. Первое место занял сооснователь, президент и гендиректор американской компании NVIDIA 56-летний Дженсен Хуан.

Хуан родился на Тайване. В 10 лет переехал к родственникам в США. Получив высшее образование, Хуан переехал в Кремниевую долину, где работал в компаниях – разработчиках процессоров AMD и LSI Corporation и заочно учился в Стэнфорде (он получил диплом магистра в области электроники). В 1993 г. Хуан вместе с уволившимися из Sun Microsystems приятелями Крисом Малаховски и Кэртисом Премом основали компанию – производителя видеокарт NVIDIA. Сумма инвестиций составила $40 000.

Хуан занимает пост гендиректора компании с момента ее основания. Сегодня капитализация NVIDIA превышает $100 млрд.

В пятерку рейтинга также вошли: сооснователь и CEO производителя программного обеспечения Salesforce Марк Бениофф, CEO и председатель совета директоров группы Kering (владеет брендами Gucci, Brioni, Balenciaga, Ulysse Nardin) Франсуа-Анри Пино, президент и CEO производителя электроники Texas Instruments Ричард Темплтон, а также гендиректор производителя и поставщика электроэнергии Iberdrola Игнасио Галан.