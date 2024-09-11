Число несчастных случаев на производстве за 10 лет сократилось в 1,5 раза

В октябре 2023 г. замминистра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко на сессии ВНОТ сообщил, что в России ежегодно происходит около 30 000 несчастных случаев на производстве и выявляется около 4000 случаев профессиональных заболеваний. Всего в опасных и вредных условиях в России работает 17% трудящихся. По данным Социального фонда России, с 2015 г. в стране наблюдается существенное снижение количества впервые выявленных профессиональных заболеваний: в 2022 г. по сравнению с 2015 г. их количество сократилось в 1,7 раза.