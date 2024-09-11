Число несчастных случаев на производстве за 10 лет сократилось в 1,5 раза
В России в 2023 г. количество несчастных случаев на производстве сократилось по сравнению с 2014 г. в 1,5 раза. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, обращаясь с приветственным словом к участникам IX Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ).
«Одним из ключевых позитивных трендов последних 10 лет является устойчивое снижение количества несчастных случаев на производстве. В 2023 г. общее количество несчастных случаев сократилось по сравнению с 2014 г. в 1,5 раза», – сказала Голикова.
Она добавила, что при этом также уменьшается доля работников, занятых на производствах с неблагоприятными условиями труда. В 2023 г. удельный вес численности таких сотрудников снизился по сравнению с 2022 г. на 0,7 п. п.
В октябре 2023 г. замминистра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко на сессии ВНОТ сообщил, что в России ежегодно происходит около 30 000 несчастных случаев на производстве и выявляется около 4000 случаев профессиональных заболеваний. Всего в опасных и вредных условиях в России работает 17% трудящихся. По данным Социального фонда России, с 2015 г. в стране наблюдается существенное снижение количества впервые выявленных профессиональных заболеваний: в 2022 г. по сравнению с 2015 г. их количество сократилось в 1,7 раза.