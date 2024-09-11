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Число несчастных случаев на производстве за 10 лет сократилось в 1,5 раза

Ведомости

В России в 2023 г. количество несчастных случаев на производстве сократилось по сравнению с 2014 г. в 1,5 раза. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, обращаясь с приветственным словом к участникам IX Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ).

«Одним из ключевых позитивных трендов последних 10 лет является устойчивое снижение количества несчастных случаев на производстве. В 2023 г. общее количество несчастных случаев сократилось по сравнению с 2014 г. в 1,5 раза», – сказала Голикова.

Она добавила, что при этом также уменьшается доля работников, занятых на производствах с неблагоприятными условиями труда. В 2023 г. удельный вес численности таких сотрудников снизился по сравнению с 2022 г. на 0,7 п. п.

В октябре 2023 г. замминистра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко на сессии ВНОТ сообщил, что в России ежегодно происходит около 30 000 несчастных случаев на производстве и выявляется около 4000 случаев профессиональных заболеваний. Всего в опасных и вредных условиях в России работает 17% трудящихся. По данным Социального фонда России, с 2015 г. в стране наблюдается существенное снижение количества впервые выявленных профессиональных заболеваний: в 2022 г. по сравнению с 2015 г. их количество сократилось в 1,7 раза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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