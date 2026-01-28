Медианная зарплата AI-инженера в РФ составила 220 000 рублей
Медианная зарплата AI-инженера в России сейчас составляет 220 000 руб. Об этом «Ведомостям» сообщили аналитики hh.ru.
На фоне активного распространения технологий искусственного интеллекта компании все чаще ищут специалистов, работа которых напрямую связана с нейросетями. По оценке hh.ru, в 2025 г. число таких вакансий по сравнению с 2024 г. в среднем выросло в два раза. Работодатели подбирали ML- и AI-инженеров, промпт-инженеров, нейрокреаторов и ИИ-фасилитаторов.
Количество вакансий для ML-инженеров, которые занимаются разработкой алгоритмов для машинного обучения, увеличилось со 135 в 2024 г. до 396 в 2025 г. Для AI-инженеров, которые занимаются обработкой естественного языка и созданием ИИ-систем, со 164 до 290. Для промпт-инженеров, специализирующихся на формулировании сложных текстовых запросов для ИИ, со 129 до 277. Для нейрокреаторов – с 205 до 310. При этом спрос на AI-тренеров за год вырос незначительно – до 707 вакансий с 703. Вакансии архитекторов AI-решений и ИИ-фасилитаторов в 2025 г. компании размещали около 30 раз.
По данным hh.ru, зарплаты промпт-инженеров и нейрокреаторов обычно не превышают 100 000 руб. Минимальные предложения для AI-тренеров, архитекторов AI-решений и ИИ-фасилитаторов начинаются от 100 000 руб. В вакансиях ML-инженеров медианный диапазон составляет 184 000–345 000 руб., а медианная зарплата AI-инженеров составляет 220 000 руб.
Аналитики «Авито работы» отметили, что в 2025 г. число вакансий с упоминанием навыков использования ИИ по стране выросло почти в два раза (+90% год к году), а среднее зарплатное предложение составило около 67 461 руб. в месяц. Superjob также фиксирует рост таких вакансий в 1,9 раза: работодатели ждут от программистов, ML-инженеров и аналитиков опыта в машинном обучении и AI-разработке.
23 января глава МВФ Кристалина Георгиева назвала развитие ИИ цунами для рынка труда. По ее словам, оно затронет 60% всех рабочих мест. Георгиева поясняла, что эксперты пришли к выводам, что сейчас из-за развития ИИ происходит огромная трансформация спроса на навыки работников и их квалификацию. Так, уже 10% рабочих мест изменилось под воздействием этой технологии.