Медианная зарплата AI-инженера в РФ составила 220 000 рублей

Количество вакансий для ML-инженеров, которые занимаются разработкой алгоритмов для машинного обучения, увеличилось со 135 в 2024 г. до 396 в 2025 г. Для AI-инженеров, которые занимаются обработкой естественного языка и созданием ИИ-систем, со 164 до 290. Для промпт-инженеров, специализирующихся на формулировании сложных текстовых запросов для ИИ, со 129 до 277. Для нейрокреаторов – с 205 до 310. При этом спрос на AI-тренеров за год вырос незначительно – до 707 вакансий с 703. Вакансии архитекторов AI-решений и ИИ-фасилитаторов в 2025 г. компании размещали около 30 раз.