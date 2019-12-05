Государство возьмет под управление часть региональных кинотеатров

Речь идет о кинотеатрах в малых городах, реконструкцию которых уже оплатило государство: с 2015 г. на это было потрачено более 4 млрд руб. У огромной части населения России нет доступа к кинотеатрам, сетовал министр культуры Владимир Мединский, а российским продюсерам не хватает кинотеатров, чтобы отечественное кино больше зарабатывало. По данным аналитической компании «Невафильм Research», к октябрю этого года в России был отреконструирован 691 кинотеатр с 756 кинозалами. Это 14% от общего числа залов в стране.