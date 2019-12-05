Государство возьмет под управление часть региональных кинотеатров
Государственный Фонд кино начинает программу поддержки региональных кинотеатров, рассказал «Ведомостям» представитель фонда. На декабрьском форуме «Российский кинобизнес» уже прошли образовательные семинары для кинотеатров. Программа стартует в 2020 г., когда государство фактически возьмет на себя управление репертуаром кинотеатров, отношения с прокатными компаниями и продюсерами и связанный с этим документооборот. Программой будет руководить Екатерина Бородачева, которая сейчас управляет «Российским кинобизнесом», знают несколько источников «Ведомостей». Представитель Фонда кино сообщил лишь, что Бородачева по трудовому договору с этой организацией занимается разработкой программы поддержки кинотеатров.
Речь идет о кинотеатрах в малых городах, реконструкцию которых уже оплатило государство: с 2015 г. на это было потрачено более 4 млрд руб. У огромной части населения России нет доступа к кинотеатрам, сетовал министр культуры Владимир Мединский, а российским продюсерам не хватает кинотеатров, чтобы отечественное кино больше зарабатывало. По данным аналитической компании «Невафильм Research», к октябрю этого года в России был отреконструирован 691 кинотеатр с 756 кинозалами. Это 14% от общего числа залов в стране.