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Государство возьмет под управление часть региональных кинотеатров

Сами они не справляются с получением премьер от продюсеров и прокатчиков
Ксения Болецкая
Ксения Болецкая
С 2015 г. государство потратило на реконструкцию кинотеатров в малых городах более 4 млрд руб /Сергей Портер / Ведомости

Государственный Фонд кино начинает программу поддержки региональных кинотеатров, рассказал «Ведомостям» представитель фонда. На декабрьском форуме «Российский кинобизнес» уже прошли образовательные семинары для кинотеатров. Программа стартует в 2020 г., когда государство фактически возьмет на себя управление репертуаром кинотеатров, отношения с прокатными компаниями и продюсерами и связанный с этим документооборот. Программой будет руководить Екатерина Бородачева, которая сейчас управляет «Российским кинобизнесом», знают несколько источников «Ведомостей». Представитель Фонда кино сообщил лишь, что Бородачева по трудовому договору с этой организацией занимается разработкой программы поддержки кинотеатров.

Речь идет о кинотеатрах в малых городах, реконструкцию которых уже оплатило государство: с 2015 г. на это было потрачено более 4 млрд руб. У огромной части населения России нет доступа к кинотеатрам, сетовал министр культуры Владимир Мединский, а российским продюсерам не хватает кинотеатров, чтобы отечественное кино больше зарабатывало. По данным аналитической компании «Невафильм Research», к октябрю этого года в России был отреконструирован 691 кинотеатр с 756 кинозалами. Это 14% от общего числа залов в стране.

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