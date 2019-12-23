Mail.ru Group получила контроль в образовательной платформе Skillbox
Mail.ru Group увеличила свою долю в специализирующейся на онлайн-обучении компании Skillbox с 10% до 60,33%, следует из данных ЕГРЮЛ. Часть своих долей продали основатели проекта – Андрей Анищенко, Дмитрий Крутов, Игорь Коропов, которым сейчас принадлежит по 10,33% компании, и Сергей Попков (владеет 8,7%). Стороны подтвердили «Ведомостям» закрытие сделки, отказавшись раскрыть ее стоимость. Гендиректор Skillbox Дмитрий Крутов сохранит за собой этот пост, сообщил «Ведомостям» представитель Mail.ru Group.
Образовательная платформа Skillbox была запущена в 2016 г. Сервис специализируется на дополнительном образовании, в том числе профессиональном, и предлагает более 100 программ по таким направлениям, как дизайн, программирование, маркетинг и управление. Слушателями курсов, по данным самой компании, за все время стали более 36 000 человек. Выручка Skillbox в 2018 г. превысила 340 млн руб., прибыль от продаж – 53 млн, чистая прибыль – 39 млн.
Mail.ru Group стала совладельцем Skillbox в начале 2019 г. У компании было право на опцион, которым она воспользовалась, доведя долю до контрольной, уточнил представитель Mail.ru Group. Это не единственный ее актив в сфере онлайн-образования. В 2016 г. интернет-компания приобрела 50% в GeekBrains – образовательной платформе для программистов. Инвестиции в Skillbox позволят Mail.ru Group усилить позиции на рынке образовательных технологий и сделать экосистему компании еще успешнее, заявил представитель Mail.ru Group.
Другие IT-компании тоже инвестируют в онлайн-образование. К примеру, у крупнейшей российской интернет-компании «Яндекс» есть онлайн-сервис образования «Яндекс.Практикум». В сентябре «Яндекс» объявил, что в ближайшие три года вложит 5 млрд руб. в развитие существующих и запуск новых образовательных проектов в сфере IT. Часть этих инвестиций будет направлена на подготовку 100 000 IT-специалистов, половина из них – это взрослые люди, которые пройдут обучение на онлайн-платформе «Яндекс.Практикум», рассказали в пресс-службе «Яндекса».
Появление такого стратегического партнера, как Mail.ru Group, позволит Skillbox укрепить позиции на стремительно растущем рынке онлайн-образования и запустить новые направления, рассчитывает Крутов. Уже в следующем году Skillbox, по его словам, планирует начать работать в сегменте дистанционного высшего образования.
«Доля Skillbox в сегменте дополнительного и дополнительного профессионального образования, который является основным для компании, по итогам 2018 г. составила 17,5%, на всем рынке онлайн-образования – порядка 2%», – оценивает Крутов, компания планирует существенно увеличить свое присутствие на обоих рынках. По его прогнозу, в 2019 г. выручка компании составит 1 млрд руб., а к 2021 г. увеличится до 5 млрд.
Российский рынок онлайн-образования активно развивается. В 2016 г. россияне потратили на дистанционное обучение 20,7 млрд руб., говорится в «Исследовании российского рынка онлайн-образования и образовательных технологий», которое провели в 2017 г. East-West Digital News, Высшая школа экономики, фонд «Общественное мнение» и Фонд развития интернет-инициатив. В 2018 г. эта сумма, по данным исследовательской компании NeoAnalytics, выросла до 28,9 млрд руб. Основной спрос, как отмечают эксперты, приходится на корпоративный сегмент – 56%. К 2021 г. рынок онлайн-образования увеличится почти вдвое и превысит 53 млрд руб., солидарны в оценке авторы обоих исследований.