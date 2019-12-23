Mail.ru Group получила контроль в образовательной платформе Skillbox

Другие IT-компании тоже инвестируют в онлайн-образование. К примеру, у крупнейшей российской интернет-компании «Яндекс» есть онлайн-сервис образования «Яндекс.Практикум». В сентябре «Яндекс» объявил, что в ближайшие три года вложит 5 млрд руб. в развитие существующих и запуск новых образовательных проектов в сфере IT. Часть этих инвестиций будет направлена на подготовку 100 000 IT-специалистов, половина из них – это взрослые люди, которые пройдут обучение на онлайн-платформе «Яндекс.Практикум», рассказали в пресс-службе «Яндекса».