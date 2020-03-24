Рейтинги телеканала «Матч ТВ» упали вдвое

Компания «Телеспорт», которая занимается продажей прав на спортивные состязания для российских телеканалов, сейчас обсуждает с телекомпаниями повторные показы лучших соревнований и матчей последних 10 лет, говорит гендиректор одноименной группы компаний Петр Макаренко. Это могут быть не только яркие футбольные матчи и такие легендарные истории, как боксерские поединки Майка Тайсона, указывает он. Из-за карантина люди все больше времени будут проводить дома, так что будут смотреть и повторы, хотя, возможно, не так активно, как живые соревнования, добавляет Макаренко. Весь вопрос в том, сколько времени мир будет жить без спортивных состязаний – если больше одного-двух месяцев, спортивным СМИ придется полностью перестроиться, сказал он.