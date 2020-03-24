Рейтинги телеканала «Матч ТВ» упали вдвое
Спортивный канал «Матч ТВ» с середины марта теряет зрителей: его суточная доля снизилась почти вдвое, следует из данных аналитической компании Mediascope.
Так, 12 марта 2020 г. канал в среднем смотрели 3,7% зрителей-мужчин в возрасте 14–59 лет в городах России с населением более 100 000 человек (контакты именно с такими зрителями канал в первую очередь продает рекламодателям). При этом год назад 12 марта доля канала была 5,3%. Похожее падение было и в другие дни. Средняя доля канала 12–21 марта упала с 3,7% год назад до 2% в те же дни нынешнего года.
Рейтинги канала так падают из-за практически полного отсутствия крупных спортивных состязаний как в России, так и в мире. Все они остановлены из-за пандемии коронавируса.
«Матч ТВ» был запущен на частотах телеканала «Россия 2» (входил в ВГТРК) в ноябре 2015 г. Это единственный общедоступный спортивный канал в России, его запуск поддержал лично президент страны Владимир Путин. За эфирную частоту и связанные с ней активы «Газпром-медиа» заплатил ВГТРК 9,4 млрд руб.
В первые два с небольшим года «Матч ТВ» был убыточным, следует из данных в «СПАРК-Интерфаксе» учредителя этого СМИ – ООО «Национальный спортивный телеканал». Лишь в 2018 г. канал вышел в плюс. Выручка ООО в 2018 г. составила 15,3 млрд руб., чистая прибыль – 1,58 млрд руб. Данных за 2019 г. пока нет.
С начала марта в мире было отменено множество спортивных соревнований. Ушли на перерыв из-за коронавируса Английская премьер-лига, испанская Ла Лига, немецкая Бундеслига, Лига чемпионов и Лига Европы УЕФА. Прекращены все спортивные состязания в США, в том числе НБА, поставлены на паузы этапы Кубка мира по лыжным гонкам, биатлону. Отменен чемпионат мира по фигурному катанию. Перенесены на следующий год чемпионат Европы по футболу и летние Олимпийские игры в Токио. Единственные страны, где до сих пор идут национальные чемпионаты по футболу, – Белоруссия и Австралия.
В этих условиях «Матч ТВ» показывает зрителям повторы уже прошедших соревнований, обзоры лучших голов, выпускает больше аналитических программ и все чаще ставит в эфир кинофильмы, следует из программы передач этого канала.
Так, 23 марта в программе канала была только одна спортивная трансляция в прямом эфире (матч с чемпионата Австралии) и два повтора – футбольного мачта 2018 г. и баскетбольного мачта, прошедшего в январе 2020 г. Во вторник, 24 марта, канал не показал ни одной «живой» трансляции, и до конца недели «Матч ТВ» покажет в реальном времени только футбол из Белоруссии.
«Подобная ситуация сложилась у всех без исключения спортивных СМИ не только в России, но и в мире, – указывает представитель «Матч ТВ». – Тем не менее нам есть что предложить зрителю. У «Матч ТВ» много программ своего производства и эксклюзивного контента, поэтому мы рассчитываем на выправление ситуации. Это обязательно произойдет, когда большой спорт вернется на телеэкраны».
Компания «Телеспорт», которая занимается продажей прав на спортивные состязания для российских телеканалов, сейчас обсуждает с телекомпаниями повторные показы лучших соревнований и матчей последних 10 лет, говорит гендиректор одноименной группы компаний Петр Макаренко. Это могут быть не только яркие футбольные матчи и такие легендарные истории, как боксерские поединки Майка Тайсона, указывает он. Из-за карантина люди все больше времени будут проводить дома, так что будут смотреть и повторы, хотя, возможно, не так активно, как живые соревнования, добавляет Макаренко. Весь вопрос в том, сколько времени мир будет жить без спортивных состязаний – если больше одного-двух месяцев, спортивным СМИ придется полностью перестроиться, сказал он.