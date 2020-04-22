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Минкомсвязи заявило об отключении автовоспроизведения видеороликов в рунете

Но во «В контакте» и YouTube эта функция продолжает работать
Ксения Болецкая Мария Истомина
Денис Абрамов / Ведомости

Российские интернет-компании выполнили просьбу Минкомсвязи о снижении качества воспроизводимого видео и об отключении функции автовопроизведения роликов, заявил 22 апреля на форуме «Сети связи, контент и цифровые сервисы в России против COVID-19» замглавы министерства Олег Иванов. Соответствующее письмо минитерство разослало более, чем 100 компаниям 4 апреля.

От всех основных компаний –  Mail.ru Group, «Яндекса», «Газпром-медиа», Rambler Group, Сбербанка, — Минкомсвязи получило информацию, что рекомендации министерства были применены, уточнил Иванов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных