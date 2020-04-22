Минкомсвязи заявило об отключении автовоспроизведения видеороликов в рунете

Российские интернет-компании выполнили просьбу Минкомсвязи о снижении качества воспроизводимого видео и об отключении функции автовопроизведения роликов, заявил 22 апреля на форуме «Сети связи, контент и цифровые сервисы в России против COVID-19» замглавы министерства Олег Иванов. Соответствующее письмо минитерство разослало более, чем 100 компаниям 4 апреля.