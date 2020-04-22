Минкомсвязи заявило об отключении автовоспроизведения видеороликов в рунете

Минкомсвязи заявило об отключении автовоспроизведения видеороликов в рунетеНо во «В контакте» и YouTube эта функция продолжает работать
Российские интернет-компании выполнили просьбу Минкомсвязи о снижении качества воспроизводимого видео и об отключении функции автовопроизведения роликов, заявил 22 апреля на форуме «Сети связи, контент и цифровые сервисы в России против COVID-19» замглавы министерства Олег Иванов. Соответствующее письмо минитерство разослало более, чем 100 компаниям 4 апреля.
От всех основных компаний – Mail.ru Group, «Яндекса», «Газпром-медиа», Rambler Group, Сбербанка, — Минкомсвязи получило информацию, что рекомендации министерства были применены, уточнил Иванов.
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