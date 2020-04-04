Чиновники ограничили видео в рунете

Кроме того, три собеседника «Ведомостей» удивлены, что Минкомсвязь ввела ограничение именно по пикселям. Разрешение видео – лишь один из параметров, которые определяют качество ролика и, соответственно, влияют на нагрузку сетей связи, объясняют они. Очень много зависит от того, какое сжатие применяется – из-за этого ролик с разрешением 720 пикселей может давать гораздо более качественную картинку и, соответственно, более высокую нагрузку на сеть, чем ролик в HD, указывают собеседники «Ведомостей». Поэтому приказ Минкомсвязи – фактически бесполезен, чиновники явно не привлекли для консультации экспертов, которые разбираются в вопросе, считают два собеседника «Ведомостей». Третий возражает, что приказ Минкомсвязи стоит рассматривать именно как общее требование по снижению качества видео, а с конкретными параметрами видеосервисы могут определиться сами.