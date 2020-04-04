Чиновники ограничили видео в рунете
Минкомсвязи обязало интернет-компании и операторов связи ввести ограничения по качеству и показу видеороликов, следует из приказа ведомства. Текст приказа опубликовало агентство «Московские новости», представитель Минкомсвязи подтвердил «Ведомостям» подлинность документа. Из-за самоизоляции граждан, их перехода на дистанционную работу и онлайн-обучение интернет-трафик существенно растет, меры по оптимизации контента необходимы для недопущения снижения качества оказания услуг абонентам, объяснил представитель Минкомсвязи. По его словам, приказ разослан по компаниям, которые занимаются распространением информации. Представитель Rambler Group подтвердил получение приказа и от других комментариев отказался. Представители «Яндекса», Mail.ru Group, Ivi от комментариев отказались. Какие санкции будут применяться к нарушителям, неизвестно. Представитель Минкомсвязи этого не комментирует и говорит лишь, что ведомство просит компании – организаторов распространения информации к 15 апреля проинформировать чиновников о принятых мерах.
Компании обязаны отключить функцию автовоспроизведения видеороликов на своих сервисах, а также ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видео, указано в приказе: на уровне 720 пикселей на квадратный дюйм для смартфонов и 1080 пикселей при просмотре в веб-браузерах (то есть фактически на ноутбуках и настольных ПК).
Видео высокой четкости
Опрошенные «Ведомостями» сотрудники видеосервисов на условиях анонимности говорят, что введенные ограничения по качеству роликов практически не повлияют на их работу.
Указанный уровень разрешения в 1080 пикселей для ПК – это формат видео высокой четкости (HD), больше пикселей, например, у видео в формате 4K, но такого контента немного и у онлайн-кинотеатров такой контент потребляется минимально, говорят три собеседника «Ведомостей».
Кроме того, три собеседника «Ведомостей» удивлены, что Минкомсвязь ввела ограничение именно по пикселям. Разрешение видео – лишь один из параметров, которые определяют качество ролика и, соответственно, влияют на нагрузку сетей связи, объясняют они. Очень много зависит от того, какое сжатие применяется – из-за этого ролик с разрешением 720 пикселей может давать гораздо более качественную картинку и, соответственно, более высокую нагрузку на сеть, чем ролик в HD, указывают собеседники «Ведомостей». Поэтому приказ Минкомсвязи – фактически бесполезен, чиновники явно не привлекли для консультации экспертов, которые разбираются в вопросе, считают два собеседника «Ведомостей». Третий возражает, что приказ Минкомсвязи стоит рассматривать именно как общее требование по снижению качества видео, а с конкретными параметрами видеосервисы могут определиться сами.
Сотрудники двух крупных видеосервисов сообщили, что из-за резко растущего трафика самостоятельно начали вводить определенные ограничения по качеству видео. О снижении качества видео вечером 3 апреля заявили онлайн-кинотеатр Premier и спортивный «Матч Premier» (оба входят в «Газпром-медиа») – теперь по умолчанию их плееры будут транслировать картинку в формате HD.
В Европе крупные соцсети и стриминговые сервисы, в частности Netflix, Facebook, YouTube, в конце марта уже снизили на месяц качество транслируемого видео для того, чтобы уменьшить нагрузку на сеть. Произошло это после того, как 19 марта с просьбой отказаться от HD-разрешения к компаниям обратился еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Он также сослался на выросший из-за самоизоляции интернет-трафик.
Ролики без остановки
Гораздо более критичным для отдельных интернет-компаний будет ограничение автоматического проигрывания видео, указывают опрошенные «Ведомостями» игроки рынка. Видеосервисы и онлайн-кинотеатры эту функцию не применяют совсем или применяют лишь на отдельных страницах, указывают они, зато социальные сети и такие сервисы, как Instagram, используют ее повсеместно.
По умолчанию видеоролики начинают автоматически воспроизводиться, когда пользователь просматривает ленту в Facebook, «В контакте» и «Одноклассниках». Часть пользователей отключают автовоспроизведение, но многие нет. И как указывали сотрудники интернет-компаний, просмотры роликов в ленте сильно влияют на время, которое пользователи проводят на этих сервисах, соответственно, они видят больше рекламы, что прямо влияет на доходы соцсетей. Более того, именно реклама в видео – один из самых быстрорастущих сегментов российского рынка интернет-рекламы.
Представители «Вконтакте» и «Одноклассников» отказались отвечать на вопрос, исполнят ли они приказ Минкомсвязи об отключении автовоспроизведения видео. «Ведомости» направили запрос в Facebook.