Netflix и YouTube снизят качество трансляции в Европе

В Okko тоже обсуждают потенциальную нагрузку на каналы и вырабатывают пакет возможных действий, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе. Генеральный директор Megogo Виктор Чеканов рассказал, что компания пока принудительно не снижает качество, но напомнил, что это происходит автоматически в зависимости от ширины канала в адаптивном режиме плеера. Об этом же сказал и технический директор tvzavr Александр Павлов. «У нас и так есть тарифы с разделением по качеству — за более низкую цену мы продаем ниже качество. Но, даже при максимальном доступе к фильму, качество зависит от ширины канала пользователя», отметил он.