Netflix и YouTube снизят качество трансляции в Европе
Стриминг-сервис Netflix снизит на месяц качество транслируемого в Европе видео для снижения нагрузки на сеть в период, когда больше людей остаются дома из-за пандемии коронавируса, пишет BBC. Компания заверяет пользователей, что качество видео все равно будет хорошим. Отмечается, что переход на стандартное разрешение потокового видео позволит Netflix сократить потребление трафика на 25%.
Примеру Netflix последовал видеохостинг YouTube, который решил переключить весь трафик в Европе на стандартное разрешение по умолчанию. Мера вводится также на 30 дней, отмечает Reuters.
Об отказе от HD-видео Netflix и другие сервисы, включая YouTube, ранее просил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
За нагрузкой на сети в период пандемии коронавируса следят и российские сервисы. Онлайн-кинотеатр ivi не исключает, что придется последовать примеру Netflix и YouTube. «В условиях неопределенности важно смотреть шире и предугадывать все возможные варианты развития событий. Российские сети несколько современнее европейских, так как начали строится позже. Если будет угроза национальной безопасности, мы конечно будем следовать рекомендациям властей», — сказал «Ведомостям» технический директор компании Евгений Российский.
В Okko тоже обсуждают потенциальную нагрузку на каналы и вырабатывают пакет возможных действий, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе. Генеральный директор Megogo Виктор Чеканов рассказал, что компания пока принудительно не снижает качество, но напомнил, что это происходит автоматически в зависимости от ширины канала в адаптивном режиме плеера. Об этом же сказал и технический директор tvzavr Александр Павлов. «У нас и так есть тарифы с разделением по качеству — за более низкую цену мы продаем ниже качество. Но, даже при максимальном доступе к фильму, качество зависит от ширины канала пользователя», отметил он.
В России стриминг-сервисы еще не так популярны, как в Европе, напомнил директор по коммерции и развитию бизнеса видеосервиса Start Дмитрий Гудумак. «Проникновение svod-сервисов в западных странах намного выше, чем в РФ, именно модель svod (неограниченный доступ к контенту по подписке — "Ведомости") мотивирует пользователей смотреть больше. Так на Netflix и Amazon Prime Video в сумме приходится около 20% всего интеренет-трафика. В России проникновение ещё не столь велико», — сказал Гудумак.