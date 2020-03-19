ЕС попросил Netflix отказаться от трансляций в HD из-за нагрузки на интернет

По словам Бретона, для победы над пандемией COVID-19, населению рекомендуется оставаться дома, и это может вызвать перегрузку инфраструктуры. «Чтобы сохранить интернет-доступ для всех, давайте переходить на стандартное разрешение, когда в HD нет необходимости», призывает он.