ЕС попросил Netflix отказаться от трансляций в HD из-за нагрузки на интернет
Евросоюз просит Netflix и другие стриминг-сервисы прекратить трансляцию видео в высоком качестве, чтобы «не сломать» интернет во времена повышенной нагрузки из-за пандемии коронавируса. Об этом еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон написал в Twitter.
По словам Бретона, для победы над пандемией COVID-19, населению рекомендуется оставаться дома, и это может вызвать перегрузку инфраструктуры. «Чтобы сохранить интернет-доступ для всех, давайте переходить на стандартное разрешение, когда в HD нет необходимости», призывает он.
Еврокомиссар отметил, что обсудил этот вопрос с гендиректором Netflix Ридом Хастингсом. Представитель Netflix сообщил CNN, что у Бретона и Хастингса запланированы дополнительные переговоры. При этом стриминг-платформа отметила, что уже адаптирует качество трансляции к возможностям доступного интернет-соединения.