У «Ведомостей» изменился покупатель

Еремин создал и управляет информационным агентством «ФедералПресс», на базе которого в 2007 г. основал одноименный медиахолдинг. Также Еремин – председатель попечительского совета Фонда развития медиакоммуникаций и информационного общества, основатель Института стратегических коммуникаций и социальных проектов. В 2015–2017 гг. Еремин в интервью много говорил о том, что государство не уделяет должного внимания региональной прессе, особенно частным медиакомпаниям. «Политика сокращения расходов госбюджетов за счет СМИ проводится с явными перекосами в пользу федеральных СМИ и лишает региональные СМИ возможностей не просто для развития, но и для выживания», – заявил он на форуме ОНФ в 2016 г. (цитата по УралПолит.ру). Государство не может позволить себе потерять региональный рынок СМИ, поскольку это «чревато потерей значимой части региональной интеллектуальной элиты и интеллигенции», указывал он в интервью УралПолит.Ru в 2015 г.: «Потеря данной аудитории в регионах может существенно ослабить влияние и авторитет федеральной власти на местах и способствовать нарастанию социального напряжения в регионах».