У «Ведомостей» изменился покупатель

«Ведомости» издаются с 1999 г. До 2015 г. этим СМИ в равных долях владели российско-финский издательский дом Sanoma, британская FT Group (издатель Financial Times) и американская Dow Jones & Co (издатель The Wall Street Journal). После того как в России был принят закон об ограничении иностранцев в СМИ, партнеры продали актив Кудрявцеву, Воронову и Помпадуру. Сейчас бумажный номер «Ведомостей» в среднем читают 192 300 человек (данные Mediascope за май – октябрь 2019 г.), месячная аудитория сайта издания – 13 млн уникальных пользователей. Издание не раскрывает финансовых показателей. Выручка компании, как следует из данных «СПАРК-Интерфакса», последние несколько лет колеблется от 750 млн до 865 млн руб.