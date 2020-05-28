У «Ведомостей» изменился покупатель

У «Ведомостей» изменился покупательУральский медиаменеджер Иван Еремин и Константин Зятьков закроют сделку в ближайшие дни
Сделка по продаже «Ведомостей» будет закрыта в ближайшие дни, сообщили «Ведомостям» три человека, знающие детали сделки и близкие к разным ее сторонам.
По их словам, покупателем 100% акций издателя газеты, АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ) стало АО «Саппорт». Эту компанию контролируют основатель «ФедералПресс» Иван Еремин и издатель газеты «Версия» Константин Зятьков, знают собеседники «Ведомостей».
До этого акциями БНМ владела «Аркан Инвестмент» Демьяна Кудрявцева, Владимира Воронова и Мартина Помпадура. В марте они объявили, что предварительно договорились о продаже «Ведомостей» Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу. Голубович позднее вышел из сделки, а Зятьков нашел нового партнера.
Сделка по продаже «Ведомостей» фактически закрыта, осталась «пара технических моментов», подтвердил «Ведомостям» Воронов: «Новыми владельцами издания в ближайшие дни станут Еремин и, возможно, Зятьков». В итоге управляющим партнером при покупке «Ведомостей» стал Еремин, знает другой человек, близкий к продавцам.
«Саппорт» учреждена в конце 2019 г., по данным «Картотека», ее единственный владелец – Софья Полунина. Связаться с ней не удалось. Гендиректор «Саппорт» Михаил Нелюбин подтвердил «Ведомостям», что эта компания завершает процесс покупки «Ведомостей» и то, что он представляет интересы Зятькова и Еремина. Остальные вопросы он переадресовал им.
Зятьков предложил «Ведомостям» дождаться официального объявления о сделке. У Еремина также «пока нет предмета для ответа» на вопросы «Ведомостей». Кудрявцев отказался от комментариев.
Что известно о покупателях «Ведомостей»
Еремину 43 года, это известный прежде всего на Урале медиаменеджер. Он один из основателей очень популярного и влиятельного в начале 2000-х гг. новостного портала УралПолит.ру. Еремин запускал его с теперь уже бывшей женой Аксаной Пановой. Она позднее запустила Ura.ru и Znak.com.
Еремин создал и управляет информационным агентством «ФедералПресс», на базе которого в 2007 г. основал одноименный медиахолдинг. Также Еремин – председатель попечительского совета Фонда развития медиакоммуникаций и информационного общества, основатель Института стратегических коммуникаций и социальных проектов. В 2015–2017 гг. Еремин в интервью много говорил о том, что государство не уделяет должного внимания региональной прессе, особенно частным медиакомпаниям. «Политика сокращения расходов госбюджетов за счет СМИ проводится с явными перекосами в пользу федеральных СМИ и лишает региональные СМИ возможностей не просто для развития, но и для выживания», – заявил он на форуме ОНФ в 2016 г. (цитата по УралПолит.ру). Государство не может позволить себе потерять региональный рынок СМИ, поскольку это «чревато потерей значимой части региональной интеллектуальной элиты и интеллигенции», указывал он в интервью УралПолит.Ru в 2015 г.: «Потеря данной аудитории в регионах может существенно ослабить влияние и авторитет федеральной власти на местах и способствовать нарастанию социального напряжения в регионах».
Знакомый Еремина говорит, что тот уделяет много внимания сотрудничеству с чиновниками.
Зятькову 34 года, последние 11 лет он работает гендиректором холдинга «Версия» и главным редактором еженедельной газеты «Наша версия» и одноименного сайта. Тираж этой газеты – 185 000 экземпляров, месячная аудитория сайта – 1,8 млн уникальных пользователей. Это прибыльные активы, говорит Зятьков, но финансовые показатели не раскрывает. Этот холдинг создал бывший отец Зятькова Николай Зятьков, главный редактор газеты «Аргументы и факты», они владеют этим бизнесом вместе.
Нелюбин был главным редактором журнала «Эксперт-Урал», гендиректором уральского бюро «Коммерсанта», гендиректором телеканала «Эксперт» и гендиректором «Мультимедиа холдинга» Виталия Богданова, а недавно вернулся на работу в «Эксперт». Зятьков и Еремин не имеют никакого отношения к его работе в «Эксперте», уточнил Нелюбин.
Как продавались «Ведомости»
Объявив о продаже «Ведомостей» в середине марта, продавцы заявили, что сразу передают управление активом покупателям, а сделка будет закрыта в течение одного-двух месяцев.
Через несколько дней Зятьков предоставил гендиректору БНМ Глебу Прозорову совместное письмо с Голубовичем о том, что исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» станет бывший сотрудник «Эксперта» и бывший гендиректор «Сноб» Андрей Шмаров.
Конфликт с журналистами «Ведомостей» у Шмарова начался после первой встречи с редакцией, где он сообщил, что не знаком с «Догмой» — кодексом журналистов «Ведомостей». Вскоре Шмаров без обсуждения с автором заметки изменил на прямо противоположный заголовок статьи о «Роснефти», без консультаций с юристами «Ведомостей» снял с сайта колонку Константина Сонина о «Роснефти». Также и.о. главного редактора запретил публиковать новости на основе исследований «Левада-центр», сославшись на просьбу администрации президента.
Редакция продолжила публиковать данные «Левада-центр» и колонки его сотрудников в рубрике «Мнения» и предложила покупателям назначить другого главного редактора – Анфису Воронину, которая сейчас управляет партнерским проектом «Ведомости&». Тогда Голубович ответил, что решение о назначении Шмарова принимали не они с Зятьковым, а Кудрявцев. Последний это категорически опроверг. Голубович вскоре вышел из сделки.
Как связаны владельцы «Ведомостей» и «Роснефть»
«Ведомости» издаются с 1999 г. До 2015 г. этим СМИ в равных долях владели российско-финский издательский дом Sanoma, британская FT Group (издатель Financial Times) и американская Dow Jones & Co (издатель The Wall Street Journal). После того как в России был принят закон об ограничении иностранцев в СМИ, партнеры продали актив Кудрявцеву, Воронову и Помпадуру. Сейчас бумажный номер «Ведомостей» в среднем читают 192 300 человек (данные Mediascope за май – октябрь 2019 г.), месячная аудитория сайта издания – 13 млн уникальных пользователей. Издание не раскрывает финансовых показателей. Выручка компании, как следует из данных «СПАРК-Интерфакса», последние несколько лет колеблется от 750 млн до 865 млн руб.
Акционеры «Ведомостей» прежде говорили, что с 2017 г. издание остается прибыльным.
В середине мая «Ведомости», The Bell, Forbes и «Медуза» выпустили совместное расследование о том как могут быть связаны владельцы «Ведомостей» и «Роснефть».
«Аркан Инвестмент» в 2017 г. через компанию-посредника взяла кредит на 28 млн евро у ВБРР. Более 70% акций этого банка принадлежит структурам «Роснефти». Источник Forbes рассказал, что эти деньги были использованы как замена более раннему кредиту, взятому в 2016 г. бенефициарами «Аркан Инвестмент» на покупку «Ведомостей». Кудрявцев позднее в интервью телеканалу «Дождь» подтвердил, что компания через посредника получила деньги ВБРР, но категорически опроверг, что кредит был как-либо связан с «Ведомостями». Деньги занимались после покупки издания, на приобретение других медиаактивов и, более того, долг был полностью погашен несколько месяцев назад, настаивает он.
В 2015 г. Кудрявцев с партнерами заплатили за «Ведомости» 10 млн евро, писала со ссылкой на источники «Медуза». Кудярвцев настаивает, что сумма была 13 млн евро.
В начале 2016 г. владельцы «Ведомостей» оценили этот актив, точнее, БНМ уже в 24,2 млн евро. Партнеры передали БНМ еще несколько других активов, а, главное, «Ведомости» перестали ежегодно платить 18% выручки акционерам в качестве платы за перепечатку статей из The Wall Street Journal и Financial Times, объяснил переоценку Кудрявцев.