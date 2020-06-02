Mail.ru Group будет больше платить разработчикам видеоигр

Mail.ru Group будет больше платить разработчикам видеоигрЭто общемировой тренд, считает эксперт
Международная игровая платформа My.Games Store, запущенная My.Games (игровое подразделение Mail.ru Group) в декабре 2019 г., объявила об изменении схемы сотрудничества с издателями. Если пользователя привел в игру разработчик, он будет получать 90% от дохода, 10% будет оставлять за собой платформа. Эти правила начнут действовать уже со 2 июня, уточнил представитель My.Games.
Стандартная схема распределения выручки между платформой и издателем игр, действующая как на рынке в целом, так и в My.Games Store, предполагает выплаты издателю в размере 70%, еще 30% оставляет себе платформа. Она, как сообщил «Ведомостям» представитель My.Games, продолжит действовать, но в том случае, когда пользователя привлекла сама платформа.
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