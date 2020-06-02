Mail.ru Group будет больше платить разработчикам видеоигр

Стандартная схема распределения выручки между платформой и издателем игр, действующая как на рынке в целом, так и в My.Games Store, предполагает выплаты издателю в размере 70%, еще 30% оставляет себе платформа. Она, как сообщил «Ведомостям» представитель My.Games, продолжит действовать, но в том случае, когда пользователя привлекла сама платформа.