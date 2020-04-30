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Игровая платформа Mail.ru Group инвестирует $10 млн в гиперказуальные игры

Ведомости

Международная игровая платформа My.Games (игровое подразделение Mail.ru Group) объявила о планах поддерживать разработчиков гиперказуальных игр. На их финансирование в 2020 г. планируется выделить до $10 млн.

Студии получат финансовую, продуктовую и маркетинговую экспертизу, говорится в сообщении компании. Каждая команда может получить до $50 000 на доработку своего проекта и маркетинговый бюджет, достаточный для обеспечения десятков миллионов установок по всему миру.

Гиперказуальные игры – это игры без сюжета с максимально простым управлением в «tap to play» формате. Размер рынка таких игр уже превысил $1 млрд в год, рассказала директор по маркетингу и рекламе стратегических проектов Mу.Games Елена Григорян. По ее словам, поддержка позволит разработчикам «сосредоточиться на самом главном – создании игры, способной стать мировым хитом». В будущем My.Games планирует запустить собственную автоматизированную платформу для самостоятельного проведения тестов гиперказуальных игр усилиями студий.

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В играх My.Games зарегистрированы более 605 млн игроков по всему миру. Компания создает игры для ПК, консолей и мобильных устройств. Среди них: War Robots, Hustle Castle, Left to Survive, а также Skyforge, «Легенда: Наследие драконов», «Аллоды онлайн». Кроме того, компания развивает собственные медиаресурсы и игровую ПК платформу My.Games Store, профильное инвестиционное подразделение (MRGV), игровые и киберспортивные сервисы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных