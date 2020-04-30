Игровая платформа Mail.ru Group инвестирует $10 млн в гиперказуальные игры
Международная игровая платформа My.Games (игровое подразделение Mail.ru Group) объявила о планах поддерживать разработчиков гиперказуальных игр. На их финансирование в 2020 г. планируется выделить до $10 млн.
Студии получат финансовую, продуктовую и маркетинговую экспертизу, говорится в сообщении компании. Каждая команда может получить до $50 000 на доработку своего проекта и маркетинговый бюджет, достаточный для обеспечения десятков миллионов установок по всему миру.
Гиперказуальные игры – это игры без сюжета с максимально простым управлением в «tap to play» формате. Размер рынка таких игр уже превысил $1 млрд в год, рассказала директор по маркетингу и рекламе стратегических проектов Mу.Games Елена Григорян. По ее словам, поддержка позволит разработчикам «сосредоточиться на самом главном – создании игры, способной стать мировым хитом». В будущем My.Games планирует запустить собственную автоматизированную платформу для самостоятельного проведения тестов гиперказуальных игр усилиями студий.
В играх My.Games зарегистрированы более 605 млн игроков по всему миру. Компания создает игры для ПК, консолей и мобильных устройств. Среди них: War Robots, Hustle Castle, Left to Survive, а также Skyforge, «Легенда: Наследие драконов», «Аллоды онлайн». Кроме того, компания развивает собственные медиаресурсы и игровую ПК платформу My.Games Store, профильное инвестиционное подразделение (MRGV), игровые и киберспортивные сервисы.