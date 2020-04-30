Игровая платформа Mail.ru Group инвестирует $10 млн в гиперказуальные игры

Гиперказуальные игры – это игры без сюжета с максимально простым управлением в «tap to play» формате. Размер рынка таких игр уже превысил $1 млрд в год, рассказала директор по маркетингу и рекламе стратегических проектов Mу.Games Елена Григорян. По ее словам, поддержка позволит разработчикам «сосредоточиться на самом главном – создании игры, способной стать мировым хитом». В будущем My.Games планирует запустить собственную автоматизированную платформу для самостоятельного проведения тестов гиперказуальных игр усилиями студий.