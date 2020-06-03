Сулейман Керимов подал иск к «Ведомостям» из-за события 15-летней давности

Сулейман Керимов подал иск к «Ведомостям» из-за события 15-летней давностиПретензии – к статье с описанием захвата офиса строительной компании «Развитие»
Бизнесмен Сулейман Керимов считает порочащими его репутацию сведения, изложенные в статье «Ведомостей» 2017 г. «Как Сулейман Керимов заработал миллиарды и ушел в тень», говорится в иске, который поступил в редакцию.
Бизнесмен требует от редакции опровергнуть несколько предложений статьи: «Хорошие отношения с Лужковым позволили Керимову стать владельцем крупнейшего строительного холдинга столицы – СПК «Развитие», объединявшей корпорации «Главмосстрой», «Моспромстрой» и «Мосмонтажспецстрой». Этот эпизод вошел в историю – головной офис СПК «Развитие» в Гранатном переулке, 3, брали штурмом 200 человек, вооруженных бейсбольными битами и металлическими прутьями. К середине нулевых так активы уже никто не получал». В иске Керимов настаивает, что не имел отношения к описанному захвату офиса «Развития», и выражает мнение, что распространенные «Ведомостями» сведения порочат его деловую репутацию. Он требует удалить всю статью с сайта издания, опубликовать опровержение и выплатить компенсацию морального ущерба в размере 50 000 руб.
Описанные в статье «Ведомостей» события произошли в 2005 г. Тогда бывший московский чиновник Александр Воронин лишился своего актива – строительного холдинга СПК «Развитие». Штурм офиса вооруженными людьми 15 лет назад описывал «Ведомостям» гендиректор «Развития» Владимир Кузнецов. По его словам, из здания его выгнали люди, называвшие себя представителями новых собственников «Развития», и этот новый собственник – Керимов. Пресс-секретарь мэра Москвы Сергей Цой тогда не отрицал, что происходит силовой захват бизнеса, но указал, что это хозяйственный спор, который не имеет отношения к городу.
Владимир Воронин (сын Александра) в интервью «Ведомостям» в 2012 г. назвал произошедшее с «Развитием» рейдерским захватом, но конкретных имен захватчиков не привел.
В 2006 г. этот бизнес был продан Олегу Дерипаске, однако еще какое-то время им продолжал руководить один из топ-менеджеров Керимова — Марина Савельева (была гендиректором «Корпорации «Главстрой», которая объединила компании, входившие в СПК «Развитие»).
Керимов 1 июня этого года подал в Гагаринский районный суд Москвы иски к газетам «Ведомости» и «Версия» и журналу Forbes. Претензии миллиардера к «Версии» и Forbes не известны – представители изданий сообщили, что пока не получили иски.
Forbes в статье 2012 г. «Опасный игрок» о Керимове также описывал эпизод с захватом офиса компании «Развитие». «Версия» вспомнила об этом событии в большой статье о Керимове, вышедшей в начале 2018 г. Пресс-секретарь суда Анастасия Игошина говорила агентству городских новостей «Москва», что иски к изданиям поданы «по факту распространения спорного текста».
Представитель Керимова не стал отвечать на вопрос, почему бизнесмен вдруг заинтересовался описанием столь давних событий. От любых других комментариев он также отказался.
Между тем Гагаринский суд уже вынес определение о возращении всех исков Керимова к изданиям из-за неподсудности данному конкретному суду, объяснила «РИА Новости» Игошина.
Представитель Керимова оперативно не ответил на запрос «Ведомостей».
В подготовке статьи участвовала Мария Истомина