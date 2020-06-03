Сулейман Керимов подал иск к «Ведомостям» из-за события 15-летней давности

Бизнесмен требует от редакции опровергнуть несколько предложений статьи: «Хорошие отношения с Лужковым позволили Керимову стать владельцем крупнейшего строительного холдинга столицы – СПК «Развитие», объединявшей корпорации «Главмосстрой», «Моспромстрой» и «Мосмонтажспецстрой». Этот эпизод вошел в историю – головной офис СПК «Развитие» в Гранатном переулке, 3, брали штурмом 200 человек, вооруженных бейсбольными битами и металлическими прутьями. К середине нулевых так активы уже никто не получал». В иске Керимов настаивает, что не имел отношения к описанному захвату офиса «Развития», и выражает мнение, что распространенные «Ведомостями» сведения порочат его деловую репутацию. Он требует удалить всю статью с сайта издания, опубликовать опровержение и выплатить компенсацию морального ущерба в размере 50 000 руб.