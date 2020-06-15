Все заместители главного редактора увольняются из «Ведомостей»

Коллектив издания неоднократно указывал на нежелание работать с таким руководителем, пишут они, и выдвинул альтернативу – Анфису Воронину. Решение совета директоров о назначении Шмарова уходящие сотрудники считают непрофессиональным и мириться с ним не могут: «У нас не остается другого выхода, как уйти». Новый собственник сказал много правильных слов о приверженности стандартам «Ведомостей», но именно его решающий голос привел к назначению главным редактором человека, на деле доказавшего несоответствие этим стандартам, указывают авторы сообщения.