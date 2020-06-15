Андрей Шмаров станет главным редактором «Ведомостей»Таково решение совета директоров «Бизнес ньюс медиа»
Совет директоров «Бизнес ньюс медиа» (БНМ, издатель «Ведомостей») рекомендовал гендиректору этой компании Глебу Прозорову назначить главным редактором газеты Андрея Шмарова, сообщил «Ведомостям» собственник издания Иван Еремин. С конца марта Шмаров является исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей».
Сама редакция рекомендовала совету директоров назначить главным редактором Анфису Воронину, которая сейчас управляет партнерскими проектами «Ведомости &». «Обе кандидатуры совет директоров рассматривал очень серьезно и с большим вниманием, – сообщил Еремин, который стал председателем совета. – За Воронину проголосовало два из шести членов совета, за Андрея Шмарова – три. Согласно закону и уставу БНМ, я как председатель совета директоров воспользовался правом решающего голоса». «Ведомостям» надо расширять пул рекламодателей, внедрять новые форматы рекламы, этот блок нельзя ослаблять переводом Ворониной в редакцию, она больше нужна в партнерских проектах, заявил Еремин. «В последние дни Еремин никак не обсуждал со мной необходимость усиления партнерских проектов «Ведомостей», необходимость концентрации моих усилий именно на этом, а не на редакции», – заявила Воронина.
Шмарову 65 лет, он начинал как ученый-экономист в НИИ Госплана СССР, потом стал научным редактором в ИД «Коммерсантъ». Шмаров – один из основателей журнала «Эксперт», одноименного аналитического центра и один из инициаторов запуска одноименного рейтингового агентства. Последние 13 лет его карьера не была связана с деловыми СМИ. В 2007 г. Шмаров стал гендиректором «Сноба», потом полгода был ведущим телеканала «Дождь» и до 2014 г. – главным редактором просветительского интернет-канала «Проект 42». С тех пор, по его собственным словам, занимался «проектами на пересечении науки и СМИ», писал исследовательские статьи.
Как Шмаров стал и. о. главного редактора
Шмаров стал исполнять обязанности главного редактора «Ведомостей» через несколько дней после того, как Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур объявили, что предварительно договорились о продаже газеты владельцу издания «Версия» Константину Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу. Голубович в апреле вышел из сделки, Зятьков поступил так же в конце мая. Единственным владельцем «Ведомостей» в начале июня стал основатель уральского ресурса «Федералпресс» Еремин.
Объявив о продаже «Ведомостей» в середине марта, продавцы заявили, что сразу передают управление активом покупателям. Через несколько дней Зятьков представил гендиректору БНМ Глебу Прозорову совместное письмо с Голубовичем о назначении Шмарова. Позднее Голубович заверял, что решение о Шмарове принимали не покупатели, а Кудрявцев. Последний это категорически отрицал.
Новый совет директоров
После объявления о сделке старый совет директоров БНМ был распущен. Новый совет Еремин собрал в эти дни.
Председателем нового совета директоров стал сам Еремин. В него также вошли Михаил Нелюбин, гендиректор компании «Саппорт», через которую Еремин владеет «Ведомостями», бывший журналист «Ведомостей», Reuters и ТАСС, вице-президент компании «Дело» Максим Филимонов, бывший журналист «Ведомостей», пресс-секретарь Газпромбанка Антон Трифонов, доцент кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ Александр Молотников и Зятьков.
Как Шмаров управляет редакцией
Конфликт с журналистами «Ведомостей» у Шмарова начался после первой встречи с редакцией, где он сообщил, что не знаком с «Догмой» – кодексом журналистов «Ведомостей». Вскоре Шмаров без обсуждения с автором заметки изменил на прямо противоположный заголовок статьи о «Роснефти», без консультаций с юристами «Ведомостей» снял с сайта колонку Константина Сонина о «Роснефти». Также и. о. главного редактора запретил публиковать новости на основе исследований «Левада-центра», сославшись на просьбу администрации президента.
Редакция продолжила публиковать данные «Левада-центра» и колонки его сотрудников в рубрике «Мнения».
После покупки Еремин заявил редакции, что Шмаров продолжит руководить «Ведомостями» как минимум до заседания совета директоров. Он не ответил на вопрос сотрудников редакции, будет ли предлагать совету кандидатуру Шмарова как главного редактора. Еремин подчеркнул, что с уважением относится к профессиональным качествам Шмарова и рассчитывает, что редакция урегулирует с ним конфликт. Многие сотрудники редакции скептически оценили такую перспективу.
За последние месяцы из «Ведомостей» ушли около 10 сотрудников, в том числе руководители трех отделов. Все они называли основной причиной ухода нежелание работать со Шмаровым.