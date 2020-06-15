Андрей Шмаров станет главным редактором «Ведомостей»

Сама редакция рекомендовала совету директоров назначить главным редактором Анфису Воронину, которая сейчас управляет партнерскими проектами «Ведомости &». «Обе кандидатуры совет директоров рассматривал очень серьезно и с большим вниманием, – сообщил Еремин, который стал председателем совета. – За Воронину проголосовало два из шести членов совета, за Андрея Шмарова – три. Согласно закону и уставу БНМ, я как председатель совета директоров воспользовался правом решающего голоса». «Ведомостям» надо расширять пул рекламодателей, внедрять новые форматы рекламы, этот блок нельзя ослаблять переводом Ворониной в редакцию, она больше нужна в партнерских проектах, заявил Еремин. «В последние дни Еремин никак не обсуждал со мной необходимость усиления партнерских проектов «Ведомостей», необходимость концентрации моих усилий именно на этом, а не на редакции», – заявила Воронина.