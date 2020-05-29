Закрытие на спецобслуживание

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Что означает появление нового акционера «Ведомостей»
Павел Аптекарь Владимир Рувинский
Евгений Разумный / Ведомости

Появление в сделке по покупке «Ведомостей» новой фигуры – медиаменеджера Ивана Еремина снимает почти все вопросы о целях приобретения газеты. Нельзя сказать, чтобы мы испытывали иллюзии после объявления о переходе АО «Бизнес Ньюс Медиа» (БНМ) к новым собственникам. Тем не менее первоначально заявленные новыми акционерами цели развития «Ведомостей» как бизнеса позволяли надеяться, что речь не идет о тектонических сдвигах в редакционной политике и равноудаленности в освещении деятельности отдельных крупных компаний.

29 мая официально объявлено, что продажа «Ведомостей» завершена. Вместо Алексея Голубовича, вышедшего из сделки после конфликта редакции с и. о. главного редактора Андреем Шмаровым, к покупке привлечен основатель и гендиректор агентства «Федералпресс» Иван Еремин. Он вместе с издателем газеты «Версия» Константином Зятьковым контролирует АО «Саппорт», которому перешло 100% АО «БНМ», издающего «Ведомости».

Продажа «Ведомостей» снимает риски немедленного банкротства издания. О таком исходе не раз публично говорили прежние акционеры компании в случае, если его не удастся продать. «Ведомости» будут жить – без ответа остаются вопросы, для чего и в каком виде. Новые акционеры пока не сформулировали цели и задачи компании, однако обстоятельства сделки не оставляют сомнений, что она обусловлена не только коммерческими целями.

Что мы защищаем

События в «Ведомостях» не меняют ценностей издания

Сейчас заявленные при начале сделки цели с точки зрения бизнеса выглядят малоубедительно. «Ведомости» по итогам 2019 г. были прибыльны, но у прежнего его владельца – АО «Аркан инвестмент» в конце 2019 г. был, по открытым данным компании, долг 2 млрд руб., который контролировал банк «Роснефти». Условия сделки пока неизвестны, но, вероятно, новым владельцам перешли и какие-то долги прежних акционеров «Ведомостей». Приобретение медиаактива с отрицательной стоимостью при резком падении рекламного рынка не предполагает в краткосрочной и, возможно, среднесрочной и даже долгосрочной перспективе окупаемости и получения прибыли.

В таких условиях заключение сделки и появление в ней Ивана Еремина выглядит как проявление неназванных фигур, реально стоящих за официальными приобретателями «Ведомостей», которые рассматривают издание как инструмент влияния, а не бизнес. Закон о СМИ запрещает владельцам и издателям вмешиваться в работу журналистов, но в российских условиях эти запреты нередко обходятся действующими по понятиям управленцами. Примеры успешного сопротивления редакции давлению собственника, вроде случившейся в журнале Forbes, – редкие исключения, которые подчеркивают правило: смена владельца означает резкий поворот или плавный дрейф редакционной политики в сторону большей лояльности властям и госкомпаниям.

Если это так, то вероятные изменения в освещении важнейших политических, экономических и социальных процессов в стране и событий на рынках и в банковской сфере означают отказ от сложившихся за более чем 20 лет издания «Ведомостей» принципов работы редакции и журналистов.

Появление в составе акционеров «Ведомостей» человека, руководящего агентством «Федералпресс», которое, по данным сайта госзакупок, активно сотрудничает с властями и отдельными госучреждениями и занимается «подготовкой и публикацией материалов в интересах заказчика», не может нас не тревожить. Нельзя исключить, что новый владелец попытается применить привычную ему бизнес-модель на новом месте, используя вывеску «Ведомостей» для обслуживания чьих-то политических и бизнес-интересов.

Новые «Ведомости»

Как и почему меняется редакционная политика и деградирует качественное СМИ

Впрочем, подобная практика неудивительна. Власть в последние годы преуспела в перепрофилировании сфер общественного блага (здравоохранения, образования, правопорядка) в категорию услуг, оплачиваемых государством или непосредственно потребителями.

Обеспечение информацией также во многом претерпело эту печальную эволюцию: в условиях растущей доли государства в экономике и зависимости многих предпринимателей от власти немало СМИ превратились из источников информации в аналог щедринских «Чего Изволите»: инструменты пропаганды и (или) влияния отдельных групп чиновников и бизнесменов.

Мы всегда считали (и издатели и акционеры поддерживали нас в этом убеждении), что главный наш актив – репутация газеты и ее журналистов, способных найти важную для читателей информацию и беспристрастно изложить ее, невзирая на личные предпочтения и возможное давление участников рынка и госструктур. Мы работали для читателей, открывавших газету и ее сайт, чтобы получить проверенную информацию среди версий, неподтвержденных сведений, умышленной дезинформации и «альтернативных фактов». Мы, пусть это громко прозвучит, считали свою работу важной общественной функцией.

Мы против превращения «Ведомостей» в подобный инструмент, будем отстаивать наработанные за 20 лет принципы работы редакции и не намерены участвовать в разрушении газеты и собственной репутации.

Новости СМИ2
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных