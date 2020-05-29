Закрытие на спецобслуживание

Мы всегда считали (и издатели и акционеры поддерживали нас в этом убеждении), что главный наш актив – репутация газеты и ее журналистов, способных найти важную для читателей информацию и беспристрастно изложить ее, невзирая на личные предпочтения и возможное давление участников рынка и госструктур. Мы работали для читателей, открывавших газету и ее сайт, чтобы получить проверенную информацию среди версий, неподтвержденных сведений, умышленной дезинформации и «альтернативных фактов». Мы, пусть это громко прозвучит, считали свою работу важной общественной функцией.