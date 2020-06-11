Редакция «Ведомостей» выдвинула на пост главного редактора Анфису Воронину

«Ведомостям» нужны перемены, согласна сама Воронина: «Неизменно должно быть одно: главный человек для любого сотрудника редакции «Ведомостей» – наш читатель. Так было в 1999 г., когда Дерк Сауэр создал «Ведомости», так было, когда я пришла в редакцию в 2002 г., сразу после журфака. Так должно быть и дальше». «Ведомости» всегда были сильны командой, заметки с тремя, а иногда и с пятью авторами – в порядке вещей, указывает Воронина: «Именно так нужно работать и над трансформацией издания: от каждого из сотрудников будет зависеть, какими станут обновленные «Ведомости».