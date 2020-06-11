Редакция «Ведомостей» выдвинула на пост главного редактора Анфису Воронину

Редакция «Ведомостей» выдвинула на пост главного редактора Анфису ВоронинуКто займет эту должность, решит совет директоров издания
Редакция «Ведомостей» рекомендовала совету директоров «Бизнес ньюс медиа» (БНМ, издатель газеты) назначить своим главным редактором Анфису Воронину. Это результат заочного общего собрания редакции, которое прошло в четверг, 11 июня.
По уставу редакции и уставу БНМ решение, кто станет главным редактором «Ведомостей», принимает совет директоров. Среди прочего он обязан рассмотреть кандидата, предложенного редакцией. Для этого редакция проводит специальную процедуру голосования с помощью бюллетеней.
В среду, 10 июня, новый владелец «Ведомостей» Иван Еремин запросил у редакции имя ее кандидата. Новый совет директоров БНМ будет сформирован в ближайшее время, предупредил он. Когда пройдет первое заседание совета, Еремин оперативно ответить не смог.
На онлайн-встрече редакции несколько сотрудников предложили в качестве кандидатуры Воронину. Журналисты «Ведомостей» уже рекомендовали прежним собственникам издания назначить Воронину исполняющей обязанности главного редактора «Ведомостей». С конца марта эту должность занимает Андрей Шмаров.
Сейчас Воронина – руководитель редакции партнерских проектов «Ведомости &».
За кандидатуру Ворониной проголосовало большинство сотрудников редакции «Ведомостей», показал подсчет заполненных редакцией бюллетеней, сообщила секретарь счетной комиссии общего собрания и юрист издания Ольга Курзякова. Из 90 штатных сотрудников редакции «Ведомостей» за Воронину проголосовали 66 человек, сообщила она. Кандидатуру Шмарова не выдвинул ни один сотрудник издания.
Шмаров заявил «Ведомостям», что не увидел в процедуре голосования «ничего нелегитимного»: «В процессе подсчета голосов помимо меня участвовали профессиональный юрист и журналист высокого ранга Александр Губский (заместитель главного редактора газеты. – "Ведомости")». Шмаров не стал комментировать то, что ни один сотрудник редакции не выдвинул его кандидатуру.
Ворониной 39 лет, она окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. Она проработала в «Ведомостях» совокупно больше 15 лет. В 2002–2014 гг. Воронина была сначала корреспондентом «Ведомостей» по медиа, затем писала о политике, позднее она начала освещать потребительские компании и в итоге возглавила отдел «Потребительский рынок». В 2014 г. Воронина стала заместителем главного редактора журнала РБК, где принимала участие в перезапуске издания. В 2016 г. вернулась на работу в «Ведомости».
«У Анфисы ДНК "Ведомостей" – она носитель всех принципов издания. При этом она покидала эту реку и вернулась, поэтому может обеспечить перемены, в которых нуждается издание, сохранив главное – стремление к честности, объективности, качеству», – объяснил заместитель главного редактора газеты Филипп Стеркин, один из сотрудников, которые номинировали Воронину. «Она решительная, стойкая, но в то же время рассудительная, благоразумная журналистка и редактор, настоящий человек команды», – говорит дизайнер Анна Ратафьева.
«Ведомостям» нужны перемены, согласна сама Воронина: «Неизменно должно быть одно: главный человек для любого сотрудника редакции «Ведомостей» – наш читатель. Так было в 1999 г., когда Дерк Сауэр создал «Ведомости», так было, когда я пришла в редакцию в 2002 г., сразу после журфака. Так должно быть и дальше». «Ведомости» всегда были сильны командой, заметки с тремя, а иногда и с пятью авторами – в порядке вещей, указывает Воронина: «Именно так нужно работать и над трансформацией издания: от каждого из сотрудников будет зависеть, какими станут обновленные «Ведомости».
«Я как акционер «Ведомостей» заинтересован, чтобы мнение редакции учитывалось и права сотрудников реализовывались в полном объеме, – заявил Еремин. – Я рад, что, несмотря на сжатые сроки, редакция смогла мобилизоваться и провести все необходимые процедуры для выдвижения своего кандидата. Теперь кандидатура будет рассмотрена советом директоров в установленном порядке».
Как продавались «Ведомости»
В марте этого года Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур объявили, что предварительно договорились о продаже «Ведомостей» владельцу издания «Версия» Константину Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу. Голубович в апреле вышел из сделки, Зятьков поступил так же в конце мая. Единственным владельцем «Ведомостей» в начале июня стал основатель уральского ресурса «Федералпресс» Иван Еремин. Объявив о продаже «Ведомостей» в середине марта, продавцы заявили, что сразу передают управление активом покупателям. Через несколько дней Зятьков представил гендиректору БНМ Глебу Прозорову совместное письмо с Голубовичем о том, что исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» станет бывший сотрудник «Эксперта» и бывший гендиректор «Сноба» Шмаров.
Конфликт с журналистами «Ведомостей» у Шмарова начался после первой встречи с редакцией, где он сообщил, что не знаком с «Догмой» – кодексом журналистов «Ведомостей». Вскоре Шмаров без обсуждения с автором заметки изменил на прямо противоположный заголовок статьи о «Роснефти», без консультаций с юристами «Ведомостей» снял с сайта колонку Константина Сонина о «Роснефти». Также и. о. главного редактора запретил публиковать новости на основе исследований «Левада-центра», сославшись на просьбу администрации президента.
Редакция продолжила публиковать данные «Левада-центра» и колонки его сотрудников в рубрике «Мнения» и предложила покупателям назначить другого исполняющего обязанности главного редактора – Воронину. Тогда Голубович ответил, что решение о назначении Шмарова принимали не они с Зятьковым, а Кудрявцев. Последний это категорически опроверг.
После покупки Еремин заявил редакции, что Шмаров продолжит руководить «Ведомостями» как минимум до заседания совета директоров. Он не ответил на вопрос сотрудников редакции, будет ли предлагать совету кандидатуру Шмарова как главного редактора. Еремин отметил, что с уважением относится к профессиональным качествам Шмарова и рассчитывает, что редакция урегулирует с ним конфликт. Многие сотрудники редакции крайне скептично оценили такую перспективу.