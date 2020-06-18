Региональные радиостанции экономят на названии

Радиостанции с такими названиями есть практически в каждом регионе России, но подавляющее большинство из них – не собственные проекты федеральных холдингов, а местные партнеры, которые договорились об использовании бренда. По данным Роскомнадзора и Российской академии радио, из более чем 3500 радиостанций в стране только у 444 есть собственное программирование, остальные – проекты, использующие федеральные франшизы, и небольшое число филиалов федеральных радиохолдингов. К примеру, самая популярная в России радиостанция «Европа плюс» вещает в 323 городах, включая Москву, ее собственные филиалы есть только в 9 городах, остальное – франшиза, уточнил представитель «Европейской медиагруппы».