Региональные радиостанции экономят на названии

Региональные радиостанции экономят на названииВо II квартале они могут потерять больше половины доходов
Радиостанции из-за эпидемии коронавируса теряют доходы быстрее, чем любые другие медиакомпании в России. И сильнее всего страдают радиостанции в регионах. Их единственный шанс выжить – быстро сократить расходы. И крупнейшие федеральные радиохолдинги уже снизили платежи за использование своих брендов для своих региональных партнеров, рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры региональных вещательных холдингов. Представители «Европейской медиагруппы» (управляет радиостанциями «Европа плюс», «Дорожное радио», «Ретро FM» и др.), «ГПМ радио» (входит в холдинг «Газпром-медиа», объединяет радиостанции «Эхо Москвы», «Авторадио», «Радио Energy», «Юмор FM» и др.) и «Русской медиагруппы» (управляет радиостанциями «Русское радио», Monte Carlo, «Хит FM», DFM, Maximum и др.) это подтвердили.
Радиостанции с такими названиями есть практически в каждом регионе России, но подавляющее большинство из них – не собственные проекты федеральных холдингов, а местные партнеры, которые договорились об использовании бренда. По данным Роскомнадзора и Российской академии радио, из более чем 3500 радиостанций в стране только у 444 есть собственное программирование, остальные – проекты, использующие федеральные франшизы, и небольшое число филиалов федеральных радиохолдингов. К примеру, самая популярная в России радиостанция «Европа плюс» вещает в 323 городах, включая Москву, ее собственные филиалы есть только в 9 городах, остальное – франшиза, уточнил представитель «Европейской медиагруппы».