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Региональные радиостанции экономят на названии

Во II квартале они могут потерять больше половины доходов
Мария Истомина
Андрей Гордеев / Ведомости

Радиостанции из-за эпидемии коронавируса теряют доходы быстрее, чем любые другие медиакомпании в России. И сильнее всего страдают радиостанции в регионах. Их единственный шанс выжить – быстро сократить расходы. И крупнейшие федеральные радиохолдинги уже снизили платежи за использование своих брендов для своих региональных партнеров, рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры региональных вещательных холдингов. Представители «Европейской медиагруппы» (управляет радиостанциями «Европа плюс», «Дорожное радио», «Ретро FM» и др.), «ГПМ радио» (входит в холдинг «Газпром-медиа», объединяет радиостанции «Эхо Москвы», «Авторадио», «Радио Energy», «Юмор FM» и др.) и «Русской медиагруппы» (управляет радиостанциями «Русское радио», Monte Carlo, «Хит FM», DFM, Maximum и др.) это подтвердили.

Радиостанции с такими названиями есть практически в каждом регионе России, но подавляющее большинство из них – не собственные проекты федеральных холдингов, а местные партнеры, которые договорились об использовании бренда. По данным Роскомнадзора и Российской академии радио, из более чем 3500 радиостанций в стране только у 444 есть собственное программирование, остальные – проекты, использующие федеральные франшизы, и небольшое число филиалов федеральных радиохолдингов. К примеру, самая популярная в России радиостанция «Европа плюс» вещает в 323 городах, включая Москву, ее собственные филиалы есть только в 9 городах, остальное – франшиза, уточнил представитель «Европейской медиагруппы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных