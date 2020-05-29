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Правительство включило СМИ в список пострадавших от коронавируса отраслей

Поддержку государства также получат книгоиздатели
Алена Якушова
Андрей Гордеев / Ведомости

Премьер Михаил Мишустин включил СМИ и книгоиздателей в список наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики, сообщает пресс-служба правительства. На помощь государства смогут претендовать телекомпании, радиостанции, информагентства, издатели газет, книг, журналов, периодики, сетевые издания и занимающиеся деятельностью, связанной с печатанием газет, следует из постановления.

Российские медиа смогут воспользоваться следующими мерами поддержки, поясняет пресс-служба правительства:

  • полугодовая отсрочка по уплате всех налогов (кроме НДС) и арендных платежей при использовании недвижимого имущества, находящегося в государственной, муниципальной или частной собственности;

  • беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат;

  • льготные кредиты по ставке в 2% на любые цели;

  • мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок.

Роль СМИ сейчас особенно важна, отметил Мишустин. «Граждане должны получать оперативную и достоверную информацию о происходящем», — цитирует его пресс-служба правительства. Из-за пандемии коронавируса медиаотрасль столкнулась с падением доходов от рекламы и выручки от продажи прессы или книг, особенно сильно пострадали небольшие компании в регионах, большинство из которых относятся к малому и среднему бизнесу, говорится в сообщении. Для таких организаций также предусмотрена отсрочка по уплате страховых взносов и прямая финансовая поддержка в виде субсидий на зарплаты и оплату долгов за коммунальные услуги.

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Включить СМИ в список пострадавших отраслей в середине апреля предложило Минкомсвязи. По оценкам министерства, потери медиакомпаний в этом году составят около 100 млрд руб., или около четверти их прогнозируемых доходов, сказал заместитель министра связи Алексей Волин. В том числе 40–50 млрд руб. рекламных поступлений недосчитаются телеканалы, полагает он, радиостанции потеряют половину доходов, а региональные станции — до 80% бюджетов, радикальным будет сокращение выручки печатной прессы.

Перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса, был определен правительством 30 марта и позднее дополнялся. В него входят, в частности, туристический бизнес, авиаперевозки, деятельность по организации досуга и развлечений и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных