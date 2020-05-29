Правительство включило СМИ в список пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство включило СМИ в список пострадавших от коронавируса отраслейПоддержку государства также получат книгоиздатели
Премьер Михаил Мишустин включил СМИ и книгоиздателей в список наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики, сообщает пресс-служба правительства. На помощь государства смогут претендовать телекомпании, радиостанции, информагентства, издатели газет, книг, журналов, периодики, сетевые издания и занимающиеся деятельностью, связанной с печатанием газет, следует из постановления.
Российские медиа смогут воспользоваться следующими мерами поддержки, поясняет пресс-служба правительства:
полугодовая отсрочка по уплате всех налогов (кроме НДС) и арендных платежей при использовании недвижимого имущества, находящегося в государственной, муниципальной или частной собственности;
беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат;
льготные кредиты по ставке в 2% на любые цели;
мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок.
Роль СМИ сейчас особенно важна, отметил Мишустин. «Граждане должны получать оперативную и достоверную информацию о происходящем», — цитирует его пресс-служба правительства. Из-за пандемии коронавируса медиаотрасль столкнулась с падением доходов от рекламы и выручки от продажи прессы или книг, особенно сильно пострадали небольшие компании в регионах, большинство из которых относятся к малому и среднему бизнесу, говорится в сообщении. Для таких организаций также предусмотрена отсрочка по уплате страховых взносов и прямая финансовая поддержка в виде субсидий на зарплаты и оплату долгов за коммунальные услуги.
Включить СМИ в список пострадавших отраслей в середине апреля предложило Минкомсвязи. По оценкам министерства, потери медиакомпаний в этом году составят около 100 млрд руб., или около четверти их прогнозируемых доходов, сказал заместитель министра связи Алексей Волин. В том числе 40–50 млрд руб. рекламных поступлений недосчитаются телеканалы, полагает он, радиостанции потеряют половину доходов, а региональные станции — до 80% бюджетов, радикальным будет сокращение выручки печатной прессы.
Перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса, был определен правительством 30 марта и позднее дополнялся. В него входят, в частности, туристический бизнес, авиаперевозки, деятельность по организации досуга и развлечений и др.