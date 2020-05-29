Правительство включило СМИ в список пострадавших от коронавируса отраслей

Роль СМИ сейчас особенно важна, отметил Мишустин. «Граждане должны получать оперативную и достоверную информацию о происходящем», — цитирует его пресс-служба правительства. Из-за пандемии коронавируса медиаотрасль столкнулась с падением доходов от рекламы и выручки от продажи прессы или книг, особенно сильно пострадали небольшие компании в регионах, большинство из которых относятся к малому и среднему бизнесу, говорится в сообщении. Для таких организаций также предусмотрена отсрочка по уплате страховых взносов и прямая финансовая поддержка в виде субсидий на зарплаты и оплату долгов за коммунальные услуги.