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Минкомсвязи попросило включить СМИ в список пострадавших от вируса отраслей

Ведомости

Министр связи Максут Шадаев обратился в правительство России с просьбой включить СМИ в список отраслей, наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса, сообщил представитель министерства. Компании из таких отраслей получат помощь государства в приоритетном порядке.

По оценкам Минкомсвязи, потери медиакомпаний в этом году составят около 100 млрд руб., или около трети их прогнозируемых доходов, говорит заместитель министра связи Алексей Волин. В том числе 40–50 млрд руб. рекламных поступлений недосчитаются телеканалы, полагает он, радиостанции потеряют половину доходов, а региональные станции – до 80% бюджетов, радикальным будет сокращение выручки печатной прессы.

Перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса, был определен правительством 30 марта и позднее дополнялся. В него входят, например, авиа- и автоперевозки, деятельность по организации досуга и развлечений, туристические услуги и гостиничный бизнес, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, бытовые услуги и т. д.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных