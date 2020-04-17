Минкомсвязи попросило включить СМИ в список пострадавших от вируса отраслей
Министр связи Максут Шадаев обратился в правительство России с просьбой включить СМИ в список отраслей, наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса, сообщил представитель министерства. Компании из таких отраслей получат помощь государства в приоритетном порядке.
По оценкам Минкомсвязи, потери медиакомпаний в этом году составят около 100 млрд руб., или около трети их прогнозируемых доходов, говорит заместитель министра связи Алексей Волин. В том числе 40–50 млрд руб. рекламных поступлений недосчитаются телеканалы, полагает он, радиостанции потеряют половину доходов, а региональные станции – до 80% бюджетов, радикальным будет сокращение выручки печатной прессы.
Перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса, был определен правительством 30 марта и позднее дополнялся. В него входят, например, авиа- и автоперевозки, деятельность по организации досуга и развлечений, туристические услуги и гостиничный бизнес, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, бытовые услуги и т. д.