Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку Сафронова

Редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник в отставке Виктор Мураховский не верит в вину Сафронова, замечая, что в России впервые по такой тяжелой статье расследуется дело в отношении известного и профессионального журналиста. Сафронов никогда не имел допуска к сведениям, составляющим гостайну, и не занимался специальным сбором сведений об армии и оборонной промышленности, собирая их только как журналист для своих публикаций, отмечает эксперт. По его словам, как патриот своей страны Сафронов радовался успехам отечественной оборонной промышленности, переживал за неудачи и вскрывал недостатки, что вызывало неудовольствие правительственных органов. Статья 275 сформулирована весьма размыто, но доказательства связи с иностранными разведками должны быть неопровержимыми, указывает Мураховский, остается надеяться, что на суде, а еще лучше в ходе следствия истина будет установлена.