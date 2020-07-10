Песков прокомментировал закрытость дела Сафронова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал закрытость дела, возбужденного против советника гендиректора «Роскосмоса» Ивана Сафронова. По его словам, Кремль не располагает информацией об этом деле. «Мы не можем знать в деталях о том, как идет следствие и на чем оно фокусируется. Это просто невозможно, мы такой информацией не располагаем», – заявил он на вопрос журналистов о том, есть ли у общества шанс когда-либо узнать, с чем именно связано дело Сафронова.