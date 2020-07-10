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Песков прокомментировал закрытость дела Сафронова

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал закрытость дела, возбужденного против советника гендиректора «Роскосмоса» Ивана Сафронова. По его словам, Кремль не располагает информацией об этом деле. «Мы не можем знать в деталях о том, как идет следствие и на чем оно фокусируется. Это просто невозможно, мы такой информацией не располагаем», – заявил он на вопрос журналистов о том, есть ли у общества шанс когда-либо узнать, с чем именно связано дело Сафронова.

Песков также считает, что закрытость дела не может стать некоторым дестабилизирующим фактором общества. По его словам, ему понятен повышенный «интерес цеха по отношению к судьбе коллеги». «Поверьте, мы тоже переживаем по этому поводу», – сказал представитель Кремля. Он также констатировал, что «есть закон о гостайне, есть секретный режим, и он должен соблюдаться». «Здесь не должно быть места эмоциям», – заключил Песков.

Сафронова задержали утром 7 июля. По месту жительства и в его рабочем кабинете были проведены обыски. Вечером того же дня суд арестовал его на два месяца. Следствие подозревает Сафронова в сборе и передаче информации, представляющей гостайну, спецслужбам НАТО. Сафронов отрицает вину.

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Сафронов более 10 лет работал журналистом. Долгое время он был корреспондентом «Коммерсанта» и писал статьи на военную тематику. В июне 2019 г. Сафронов перешел на работу в «Ведомости» на должность специального корреспондента и освещал ту же тематику, что и на прошлом месте работы. Из «Ведомостей» Сафронов уволился 24 марта этого года. В мае он устроился в «Роскосмос» на должность советника гендиректора госкорпорации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных