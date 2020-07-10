Нарышкин прокомментировал дело Сафронова

Сафронов около 10 лет был корреспондентом «Коммерсанта». Он писал статьи на военную тематику. В мае 2019 г. Сафронов уволился из газеты после конфликта из-за публикации статьи о возможной отставке председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. В июле 2019 г. он устроился на работу в «Ведомости» на должность спецкорреспондента и освещал ту же тематику, что и в «Коммерсанте». Из «Ведомостей» Сафронов уволился 24 марта 2020 г. В середине мая он пришел в «Роскосмос» на должность советника гендиректора госкорпорации.