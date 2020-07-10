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Нарышкин прокомментировал дело Сафронова

Ведомости

Обвинения, ранее предъявленные советнику гендиректора «Роскосмоса», бывшему журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивану Сафронову, ни в коем случае не связаны с его профессиональной деятельностью, передает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя Службы внешней разведки России (СВР) Сергея Нарышкина.

Нарышкин заявил, что высоко оценивает профессионализм сотрудников российской контрразведки. «Я никому не советую оказывать давление на следствие», – заявил он.

По его словам, окончательное решение о виновности или невиновности человека примет суд.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Сафронова утром 7 июля. Вечером того же дня суд арестовал его на два месяца. Дома и в рабочем кабинете Сафронова были проведены обыски. Следствие подозревает арестованного в сборе и передаче Чехии информации, представляющей гостайну. Сафронов отрицает вину.

Сафронов около 10 лет был корреспондентом «Коммерсанта». Он писал статьи на военную тематику. В мае 2019 г. Сафронов уволился из газеты после конфликта из-за публикации статьи о возможной отставке председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. В июле 2019 г. он устроился на работу в «Ведомости» на должность спецкорреспондента и освещал ту же тематику, что и в «Коммерсанте». Из «Ведомостей» Сафронов уволился 24 марта 2020 г. В середине мая он пришел в «Роскосмос» на должность советника гендиректора госкорпорации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных