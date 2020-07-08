Песков назвал публикации СМИ в защиту Сафронова «основанными на эмоциях»Пресс-секретарь президента призвал оставить дело на рассмотрение суда
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал публикации в СМИ о несостоятельности дела против советника гендиректора «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова «основанными на эмоциях» и «не имеющими ничего общего с профессионализмом». Песков также отметил, что нельзя писать мнение о несостоятельности тех или иных обвинений еще до начала суда.
Он призвал не путать общественный резонанс с резонансом в СМИ. «Это несколько десятков публикаций, несколько десятков мнений, которые не нужно называть общественным резонансом», – добавил он. «Мы действительно сталкивались с Сафроновым как с очень талантливым журналистом, мы высоко ценим его журналистский талант, но мы с вами не знаем сути тех обвинений, которые озвучены в его адрес», – констатировал он.
Опубликованные на эмоциях журналистские материалы «не имеют и не могут иметь под собой какой-то реальной информации о результатах работы контрразведки», сказал он. «Просто нужно оставить это дело на рассмотрение суда. Есть обвинение, есть результаты работы спецслужб, решение будет приниматься в суде», – заявил Песков.
На вопрос, как получается, что Сафронова пригласили в «Роскосмос», проверили службы безопасности, а потом вдруг выяснилось то, что мы сейчас видим, Песков ответил: «Мне неправильно было бы говорить о рекрутинге "Роскосмоса" или других ведомств. Единственное, что могу сказать: существуют разные ведомства, разный режим набора на разные должности. Есть должности, которые подразумевают допуск к гостайне, есть должности, которые не подразумевают такового», – пояснил Песков.
На вопрос о том, должен ли процесс над Сафроновым быть максимально открытым, насколько это возможно в данной ситуации, Песков заявил: «Для определенной категорий обвинений существует определенный режим рассмотрения этих дел в суде, связанный с секретностью. Поэтому ориентироваться на мнения отдельных журналистов и каким-то образом менять действующий закон, наверное, было бы неверно».
По словам Пескова, президент имеет возможность запросить дополнительную информацию по делу Сафронова, но «это не тема для президента». «И второе: идет следствие, предстоит суд, и почему мы априори исходим из какого-то недоверия?» – риторически спросил представитель Кремля. «Еще раз повторю, я не знаю деталей этого дела и не могу их знать», – заключил Песков.
Сотрудники правоохранительных органов задержали Сафронова утром 7 июля. У него дома и в рабочем кабинете были проведены обыски. Позже ФСБ сообщила, что Сафронов подозревается в сборе и передаче информации, составляющей гостайну, представителю спецслужб НАТО. Речь идет о сведениях о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России. Вечером 7 июля Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого на два месяца.
В свою очередь в «Роскосмосе» утверждали, что задержание Сафронова не связано с работой в госкорпорации. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин говорил, что Сафронов не имел доступа к закрытой информации. Ранее сам Песков утверждал, что задержание советника «Роскосмоса» не связано с журналистской деятельностью.