Песков назвал публикации СМИ в защиту Сафронова «основанными на эмоциях»

Он призвал не путать общественный резонанс с резонансом в СМИ. «Это несколько десятков публикаций, несколько десятков мнений, которые не нужно называть общественным резонансом», – добавил он. «Мы действительно сталкивались с Сафроновым как с очень талантливым журналистом, мы высоко ценим его журналистский талант, но мы с вами не знаем сути тех обвинений, которые озвучены в его адрес», – констатировал он.