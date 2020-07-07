Заявление в поддержку Ивана Сафронова

Мы не знаем ни в чем суть дела, ни в чем подозревают Ивана, ни какие в деле есть доказательства. Но мы точно знаем Ивана как одного из лучших журналистов России, честного репортера и настоящего товарища. Он — патриот своей страны. Представить Ивана, сына офицера, государственным изменником — просто невозможно.