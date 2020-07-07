Заявление в поддержку Ивана Сафронова

Заявление в поддержку Ивана СафроноваМы требуем соблюдения закона всеми и для всех
Сегодня утром сотрудники ФСБ задержали Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса». В «Роскосмосе» Иван проработал всего два месяца, а до того был спецкорром «Ведомостей» и больше 10 лет проработал в «Коммерсанте».
Иван много лет занимался одними из самых сложных тем — писал про Минобороны, военно-техническое сотрудничество, космическую отрасль. Он пришел в журналистику вслед за своим отцом, Иваном Сафроновым старшим. И в «Коммерсанте» Иван Сафронов младший работал за тем же самым столом, где долгие годы писал его отец, военный обозреватель.
Параллельно обыски прошли дома у Таисии Бекбулатовой, главного редактора интернет-издания «Холод», которая близко общалась с Иваном. Позже были задержаны больше десяти журналистов, вышедших с одиночными пикетами к зданию ФСБ в поддержку Сафронова.
ФСБ подозревает журналиста в передаче сведений, составляющих государственную тайну, одной из спецслужб НАТО. Уголовное дело возбуждено по статье 275 УК — государственная измена. Наказание по этой статье — от 12 до 20 лет лишения свободы. Материалы по таким делам засекречиваются, а суды проходят в закрытом режиме.
Мы не знаем ни в чем суть дела, ни в чем подозревают Ивана, ни какие в деле есть доказательства. Но мы точно знаем Ивана как одного из лучших журналистов России, честного репортера и настоящего товарища. Он — патриот своей страны. Представить Ивана, сына офицера, государственным изменником — просто невозможно.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что задержание Сафронова не связано, насколько известно Кремлю, с его журналистской деятельностью. Но все чаще журналистов и бывших журналистов в России преследуют по основаниям, на первый взгляд не связанным с их работой. Все мы помним дело Ивана Голунова, которого пытались обвинить в распространении наркотиков.
Мы требуем, чтобы все обстоятельства дела нашего коллеги были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона. Ивану и другим задержанным должны быть предоставлены все положенные законом способы защиты.
Мы требуем соблюдения закона всеми и для всех.
С публикациями Ивана Сафронова в «Ведомостях» можно ознакомиться на странице автора.
Позже были задержаны больше десяти журналистов, вышедших с одиночными пикетами к зданию ФСБ в поддержку Сафронова, в том числе бывшие сотрудники «Ведомостей» Алина Дидковская и Анна Зиброва.