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Заявление в поддержку Ивана Сафронова

Мы требуем соблюдения закона всеми и для всех
Ведомости
Валерий Шарифулин / ТАСС

Сегодня утром сотрудники ФСБ задержали Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса». В «Роскосмосе» Иван проработал всего два месяца, а до того был спецкорром «Ведомостей» и больше 10 лет проработал в «Коммерсанте».

Иван много лет занимался одними из самых сложных тем — писал про Минобороны, военно-техническое сотрудничество, космическую отрасль. Он пришел в журналистику вслед за своим отцом, Иваном Сафроновым старшим. И в «Коммерсанте» Иван Сафронов младший работал за тем же самым столом, где долгие годы писал его отец, военный обозреватель.

Параллельно обыски прошли дома у Таисии Бекбулатовой, главного редактора интернет-издания «Холод», которая близко общалась с Иваном. Позже были задержаны больше десяти журналистов, вышедших с одиночными пикетами к зданию ФСБ в поддержку Сафронова.

Бывшему журналисту «Ведомостей» Ивану Сафронову предъявили обвинение в госизмене

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ФСБ подозревает журналиста в передаче сведений, составляющих государственную тайну, одной из спецслужб НАТО. Уголовное дело возбуждено по статье 275 УК — государственная измена. Наказание по этой статье — от 12 до 20 лет лишения свободы. Материалы по таким делам засекречиваются, а суды проходят в закрытом режиме.

Мы не знаем ни в чем суть дела, ни в чем подозревают Ивана, ни какие в деле есть доказательства. Но мы точно знаем Ивана как одного из лучших журналистов России, честного репортера и настоящего товарища. Он — патриот своей страны. Представить Ивана, сына офицера, государственным изменником — просто невозможно.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что задержание Сафронова не связано, насколько известно Кремлю, с его журналистской деятельностью. Но все чаще журналистов и бывших журналистов в России преследуют по основаниям, на первый взгляд не связанным с их работой. Все мы помним дело Ивана Голунова, которого пытались обвинить в распространении наркотиков.

Мы требуем, чтобы все обстоятельства дела нашего коллеги были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона. Ивану и другим задержанным должны быть предоставлены все положенные законом способы защиты.

Мы требуем соблюдения закона всеми и для всех.

С публикациями Ивана Сафронова в «Ведомостях» можно ознакомиться на странице автора.

Позже были задержаны больше десяти журналистов, вышедших с одиночными пикетами к зданию ФСБ в поддержку Сафронова, в том числе бывшие сотрудники «Ведомостей» Алина Дидковская и Анна Зиброва.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных