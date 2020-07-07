Бывшему журналисту «Ведомостей» Ивану Сафронову предъявили обвинение в госизмене

Бывшему журналисту «Ведомостей» Ивану Сафронову предъявили обвинение в госизменеВ «Роскосмосе» исключили связь задержания с текущей деятельностью корпорации
Советник руководителя «Роскосмоса», бывший корреспондент «Ведомостей» и «Коммерсанта» Иван Сафронов был задержан следственными органами, сообщили в «Роскосмосе». Ему предъявлено обвинение в государственной измене. Задержание Сафронова не относится к текущей работе в «Роскосмосе», заявили в госкорпорации.
ФСБ подтвердила возбуждение дела о госизмене против Сафронова. В ведомстве считают, что Сафронов выполнял задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие государственную тайну.
Сафронову 30 лет. Он потомственный журналист. После окончания факультета журналистики Высшей школы экономики почти 10 лет проработал в отделе политики газеты «Коммерсантъ». В этой газете он писал прежде всего об авиастроении, оборонной промышленности, космической отрасли, закупках Минобороны. Весной 2019 г. вместе с другими журналистами «Коммерсанта» написал заметку о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Позднее Матвиенко нажаловалась на эту статью владельцу «Коммерсанта» Алишеру Усманову и тот потребовал разобраться с журналистами, рассказывали «Ведомостям» несколько сотрудников редакции. В результате газету покинули практически все сотрудники отдела политики, включая Сафронова. Сама Матвиенко отрицала, что имела какое-то отношение к уходу журналистов «Коммерсанта».
После этого Сафронов работал спецкорреспондентом в газете «Ведомости». С июля 2019 г. по март 2020 г. работал корреспондентом «Ведомостей», где освещал военную и военно-промышленную проблематику. В конце марта, сразу после первой встречи редакции и будущего главного редактора Андрея Шмарова, спецкорреспондент ушел из этой газеты. В мае стало известно, что Сафронов назначен советником главы «Роскосмоса».
18 марта 2019 г. в «Коммерсанте» была опубликована статья Ивана Сафронова о контракте на поставку в Египет многофункциональных истребителей Су-35. После этого официальные лица США заявили, что на Египет могут быть наложены санкции в соответствии с законом CAATSA. Однако, по словам источника «Ведомостей» в системе ВТС, уголовного дела в связи с публикацией тогда не возбуждали, а Федеральная служба по ВТС возбудила административное дело в отношении «Коммерсанта», протокол по которому был возвращен мировым судом заявителю 24 мая 2019 г. Впрочем, сама статья была удалена с сайта издания.
В 2007 г. при невыясненных обстоятельствах погиб отец Сафронова ‒ журналист газеты «Коммерсантъ» Иван Сафронов. Он был полковником в отставке. В «Коммерсанте», как и сын, работал в отделе политики и специализировался на военных темах. Иван Сафронов-старший погиб, выпав из окна лестничной площадки в подъезде своего дома. Тогда прокуратура Таганского района Москвы завела дело о доведении до самоубийства. Однако коллеги Сафронова считали иначе. Они рассказывали СМИ, что тот готовил публикацию о поставках российского оружия в страны Ближневосточного региона, в частности о схеме поставок российского оружия в Сирию и Иран через Белоруссию. Накануне Сафронов-старший сообщил коллегам, что в ближайшее время надиктует текст по телефону, но так этого и не сделал. Вскоре его нашли мертвым.