Бывшему журналисту «Ведомостей» Ивану Сафронову предъявили обвинение в госизмене

В 2007 г. при невыясненных обстоятельствах погиб отец Сафронова ‒ журналист газеты «Коммерсантъ» Иван Сафронов. Он был полковником в отставке. В «Коммерсанте», как и сын, работал в отделе политики и специализировался на военных темах. Иван Сафронов-старший погиб, выпав из окна лестничной площадки в подъезде своего дома. Тогда прокуратура Таганского района Москвы завела дело о доведении до самоубийства. Однако коллеги Сафронова считали иначе. Они рассказывали СМИ, что тот готовил публикацию о поставках российского оружия в страны Ближневосточного региона, в частности о схеме поставок российского оружия в Сирию и Иран через Белоруссию. Накануне Сафронов-старший сообщил коллегам, что в ближайшее время надиктует текст по телефону, но так этого и не сделал. Вскоре его нашли мертвым.