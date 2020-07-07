Кремль не связывает задержание Сафронова с его журналистской деятельностью

ФСБ не ставила президента Владимира Путина в известность до задержания Сафронова, в Кремле о случившемся узнали из СМИ, ответил Песков. Он сказал, что «совершенно нет необходимости президента ставить в известность обо всех нюансах работы контрразведки». В Кремле не считают, что дело Сафронова не требует особого контроля президента, ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов: «У Ивана будет возможность защищаться».