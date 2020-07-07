Сафронова подозревают в передаче секретных данных чешским спецслужбам
Советника руководителя «Роскосмоса», бывшего журналиста «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивана Сафронова подозревают в передаче секретных данных чешским спецслужбам, которые сотрудничают c США. Об этом рассказал его адвокат Иван Павлов, передает корреспондент «Ведомостей».
По его словам, Чехия упомянута как адресат получения секретных сведений. Якобы с 2012 г. Сафронов был завербован. В 2017 г. от неназванного представителя он получил задание и в этом же году передал информацию о военном сотрудничестве России с ближневосточным африканским государством. США упоминалось как государство которое получило эти сведения от чешской спецслужбы.
При этом уголовное дело насчитывает уже семь томов, хотя было возбуждено только 6 июля, указывает защита. Сам Сафронов связывает уголовное дело со своей журналистской деятельностью и отрицает вину.
7 июля Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова на два месяца. Официальные обвинения ФСБ планирует предъявить ему 13 июля. Бывшему журналисту грозит до 20 лет заключения.