Сафронова подозревают в передаче секретных данных чешским спецслужбам

По его словам, Чехия упомянута как адресат получения секретных сведений. Якобы с 2012 г. Сафронов был завербован. В 2017 г. от неназванного представителя он получил задание и в этом же году передал информацию о военном сотрудничестве России с ближневосточным африканским государством. США упоминалось как государство которое получило эти сведения от чешской спецслужбы.