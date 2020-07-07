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Сафронова подозревают в передаче секретных данных чешским спецслужбам

Ведомости

Советника руководителя «Роскосмоса», бывшего журналиста «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивана Сафронова подозревают в передаче секретных данных чешским спецслужбам, которые сотрудничают c США. Об этом рассказал его адвокат Иван Павлов, передает корреспондент «Ведомостей».

По его словам, Чехия упомянута как адресат получения секретных сведений. Якобы с 2012 г. Сафронов был завербован. В 2017 г. от неназванного представителя он получил задание и в этом же году передал информацию о военном сотрудничестве России с ближневосточным африканским государством. США упоминалось как государство которое получило эти сведения от чешской спецслужбы.

При этом уголовное дело насчитывает уже семь томов, хотя было возбуждено только 6 июля, указывает защита. Сам Сафронов связывает уголовное дело со своей журналистской деятельностью и отрицает вину.

7 июля Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова на два месяца. Официальные обвинения ФСБ планирует предъявить ему 13 июля. Бывшему журналисту грозит до 20 лет заключения.

Ранее по теме: Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных