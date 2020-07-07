Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца

Елисеев заявил, что сторона защиты считает решение необоснованным. «Об обвинении неизвестно пока и стороне защиты, формулировки размыты. Но журналист всегда остаётся журналистом»,- подчеркнул он. По его словам, судебный процесс в дальнейшем, вероятно, будет проходить в закрытом режиме. По словам Павлова, Сафронов подозревается в работе на спецслужбы Чехии. Эта страна упомянута как адресат получения секретных сведений. Якобы с 2012 г. Сафронов был завербован. В 2017 г. от неназванного представителя он получил задание и в этом же году передал информацию о военном сотрудничестве России с ближневосточным и африканском государством.