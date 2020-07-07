Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца

Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяцаБывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» обвиняют в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал до 6 сентября советника руководителя «Роскосмоса», бывшего журналиста «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивана Сафронова, сообщает корреспондент «Ведомостей» из зала суда. Сафронова обвиняют в госизмене (ст. 275 УК РФ). Ему грозит до 20 лет заключения. В суде он заявил, что вину не признает. Защита намерена обжаловать решение об аресте.
Интересы Сафронова в суде представляют пять адвокатов: Иван Павлов, Дмитрий Катчев, Сергей Малюкин, Олег Елисеев и Евгений Смирнов. Они подали ходатайство и попросили время на ознакомление с материалами дела, чтобы они могли заявить отводы, но им отказали.
Елисеев заявил, что сторона защиты считает решение необоснованным. «Об обвинении неизвестно пока и стороне защиты, формулировки размыты. Но журналист всегда остаётся журналистом»,- подчеркнул он. По его словам, судебный процесс в дальнейшем, вероятно, будет проходить в закрытом режиме. По словам Павлова, Сафронов подозревается в работе на спецслужбы Чехии. Эта страна упомянута как адресат получения секретных сведений. Якобы с 2012 г. Сафронов был завербован. В 2017 г. от неназванного представителя он получил задание и в этом же году передал информацию о военном сотрудничестве России с ближневосточным и африканском государством.
В постановлении о возбуждении уголовного дела говорится, что Сафронов стал сотрудничать со спецслужбой Чехии в 2017 г. От неназванного представителя получил задание и в этом же году передал информацию о военном сотрудничестве России с ближневосточным и африканском государством.
ФСБ требовала провести заседание в закрытом режиме. Следователь Александр Чабан заявил, что все материалы дела представляют гостайну, а материалы, представленные в суд, тайну следствия. Прокурор в суде сообщил, что в соответствии со ст. 275 УК есть основания для закрытого режима, поскольку есть необходимость в обеспечении защиты предварительного следствия. Суд согласился с доводами стороны обвинения и постановил провести заседание в закрытом режиме.
Следователь также заявил отвод одному из адвокатов Сафронова – Дмитрию Катчеву. Этот защитник проходит по делу свидетелем, пояснил следователь в суде. По словам Катчева, он давно представляет интересы Сафронова и заключил с ним соглашение еще до его задержания. Катчев пояснил, что уведомил следствие о том, что является адвокатом задержанного и на этом основании отказался дать свидетельские показания. Судья отказал в отводе Катчева.
Сотрудники правоохранительных органов задержали Сафронова утром 7 июля. У него дома был проведен обыск. В его рабочем кабинете в течение дня также идут следственные действия, сообщил «Интерфаксу» источник. Во время обыска были изъяты материалы, представляющие интерес для следствия.
Позже ФСБ сообщила, что бывший журналист якобы выполнял задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну.
В «Роскосмосе» заявили, что задержание Сафронова не связано с работой в госкорпорации. В свою очередь руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин говорил, что Сафронов не имел доступа к закрытой информации. «Это задержание никоим образом не связано с журналистской деятельностью», ‒ говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. О деталях произошедшего в Кремле не знают, отмечал он.