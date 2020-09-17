«Каро» откроет вместе с ADG Group 29 кинотеатров в Москве

Соглашение с ADG Group предусматривает, что «Каро» станет арендатором районных центров, сообщила «Ведомостям» президент «Каро» Ольга Зинякова. Соответственно, по ее словам, инвестировать в их запуск будет сама киносеть. Для открытия такого количества кинозалов потребуются сотни миллионов рублей, говорит Зинякова, но точную сумму она не назвала. Председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин оценивает инвестиции в запуск одного кинозала в 20–50 млн руб. в зависимости от технического оснащения и используемого кинооборудования. Получается, что общие расходы «Каро» могут составить 2,8–7 млрд руб.