«Каро» откроет вместе с ADG Group 29 кинотеатров в Москве

«Каро» откроет вместе с ADG Group 29 кинотеатров в МосквеЭто позволит ей стать второй крупнейшей киносетью в стране
Сеть «Каро» и девелопер ADG Group до конца 2022 г. запустят в Москве 29 новых кинотеатров, 10 из них планируется открыть уже до середины следующего года, рассказали «Ведомостям» представители обеих компаний. Они появятся в районных центрах на базе старых советских кинотеатров, которые реконструирует ADG Group. Это будут мультиплексы в общей сложности на 140 кинозалов, каждый из которых рассчитан на 100–120 мест, уточняют представители сторон.
Соглашение с ADG Group предусматривает, что «Каро» станет арендатором районных центров, сообщила «Ведомостям» президент «Каро» Ольга Зинякова. Соответственно, по ее словам, инвестировать в их запуск будет сама киносеть. Для открытия такого количества кинозалов потребуются сотни миллионов рублей, говорит Зинякова, но точную сумму она не назвала. Председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин оценивает инвестиции в запуск одного кинозала в 20–50 млн руб. в зависимости от технического оснащения и используемого кинооборудования. Получается, что общие расходы «Каро» могут составить 2,8–7 млрд руб.