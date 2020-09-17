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«Каро» откроет вместе с ADG Group 29 кинотеатров в Москве

Это позволит ей стать второй крупнейшей киносетью в стране
Мария Истомина Татьяна Романова Юлия Акиньшина
«Каро» займет райцентры /Евгений Разумный / Ведомости

Сеть «Каро» и девелопер ADG Group до конца 2022 г. запустят в Москве 29 новых кинотеатров, 10 из них планируется открыть уже до середины следующего года, рассказали «Ведомостям» представители обеих компаний. Они появятся в районных центрах на базе старых советских кинотеатров, которые реконструирует ADG Group. Это будут мультиплексы в общей сложности на 140 кинозалов, каждый из которых рассчитан на 100–120 мест, уточняют представители сторон.

Соглашение с ADG Group предусматривает, что «Каро» станет арендатором районных центров, сообщила «Ведомостям» президент «Каро» Ольга Зинякова. Соответственно, по ее словам, инвестировать в их запуск будет сама киносеть. Для открытия такого количества кинозалов потребуются сотни миллионов рублей, говорит Зинякова, но точную сумму она не назвала. Председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин оценивает инвестиции в запуск одного кинозала в 20–50 млн руб. в зависимости от технического оснащения и используемого кинооборудования. Получается, что общие расходы «Каро» могут составить 2,8–7 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных