Mail.ru Group получит контроль в разработчике мобильной игры Grand Hotel Mania

Mail.ru Group получит контроль в разработчике мобильной игры Grand Hotel ManiaСумма сделки может составить почти $50 млн
Mail.ru Group договорилась о покупке 51,16% разработчика игр для мобильных устройств Deus Craft, следует из раскрытия интернет-компании на Лондонской фондовой бирже. После закрытия сделки Deus Craft станет частью игрового подразделения Mail.ru Group — My.Games.
Сумма сделки может составить $49,1 млн, $14,1 млн из которых — авансовый платеж. Оставшаяся сумма будет выплачена в апреле 2021 г. и будет зависеть от финансовых результатов Deus Craft. Максимальная выплата в размере $35 млн предусмотрена в случае, если ежемесячная выручка Deus Craft в I квартале 2021 г. достигнет $15 млн, говорится в сообщении. Ожидается, что сделка будет закрыта в октябре 2020 г.
В случае максимальной выплаты в размере $35 млн покупка контрольной доли в Deus Craft может стать крупнейшей для My.Games сделкой M&A, сообщил «Ведомостям» гендиректор My.Games Василий Магурян.
Deus Craft — независимая студия-разработчик из Новосибирска. Ее основали в начале 2000-х гг. учившиеся в одном вузе Сергей Шатохин, Алексей Белкин и Дмитрий Шубейкин. Сейчас офисы Deus Craft находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, штат сотрудников насчитывает более 70 человек. Компания выпустила десятки казуальных игр для мобильных платформ, текущий флагманский проект — мобильная игра Grand Hotel Mania. Она была выпущена в июле 2020 г. и в августе заняла второе место среди мобильных игр по размеру выручки в мире в категории time management на iOS и Android (данные исследовательской компании App Annie).
Mail.ru Group – третий по выручке издатель мобильных приложений в Европе, следует из данных исследовательской компании App Annie за 2019 г. Игровое подразделение группы My.Games оперирует более 80 проектами, а всего в ее портфолио — более 150 игр, среди которых игры — War Robots, Hustle Castle, Warface, ArcheAge и другие.
Выручка My.Games в 2019 г. составила $483 млн. По доходам она занимает сейчас 42-ю позицию среди игровых компаний в мире (данные My.Games) и планирует войти в топ-25, в том числе за счет сделок M&A, отмечается в сообщении компании.
В 2016 г. Mail.ru Group купила разработчика и издателя мобильных игр Pixonic за $30 млн. В 2019 г. она консолидировала еще двух разработчиков игр — белорусскую SWAG Masha, калининградскую Panzerdog. В первом квартале 2020 г. еще одну студию – питерскую BeIngame. Суммы этих сделок не раскрывались.