Mail.ru Group получит контроль в разработчике мобильной игры Grand Hotel Mania

Deus Craft — независимая студия-разработчик из Новосибирска. Ее основали в начале 2000-х гг. учившиеся в одном вузе Сергей Шатохин, Алексей Белкин и Дмитрий Шубейкин. Сейчас офисы Deus Craft находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, штат сотрудников насчитывает более 70 человек. Компания выпустила десятки казуальных игр для мобильных платформ, текущий флагманский проект — мобильная игра Grand Hotel Mania. Она была выпущена в июле 2020 г. и в августе заняла второе место среди мобильных игр по размеру выручки в мире в категории time management на iOS и Android (данные исследовательской компании App Annie).