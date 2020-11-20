Правительство определилось с получателями субсидий в киноиндустрии

В итоге был найден компромиссный вариант – разделить 4,2 млрд руб. пополам между кинотеатрами и продюсерами, который и обсуждался в правительстве, говорят два собеседника «Ведомостей», знакомых с ходом обсуждения мер поддержки киноиндустрии в правительстве. На получение субсидий, как говорят они, смогут претендовать продюсеры, выпустившие свои фильмы в прокат с июля 2020 г. по март 2021 г. Размер поддержки будет пропорционален сборам, а сами деньги выделены весной. Кинотеатры смогут получить деньги уже в декабре, им субсидии будут выделяться также пропорционально сборам российских фильмов в январе-марте 2020 г. Это сделано для того, чтобы поддержать, в том числе те кинотеатры, которые еще не смогли открыться, пояснил один из собеседников «Ведомостей».