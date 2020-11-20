Правительство определилось с получателями субсидий в киноиндустрии

Правительство определилось с получателями субсидий в киноиндустрии4,2 млрд рублей разделят пополам между кинотеатрами и продюсерами, знают собеседники «Ведомостей»
Правительство определилось с механизмом распределения субсидий на поддержку российской киноиндустрии, пострадавшей от пандемии, сообщили «Ведомостям» в Минкультуры. 4,2 млрд руб., как и предлагало ранее министерство, будут выделены из резервного фонда и распределены между организациями, осуществляющими производство, прокат и показ национальных фильмов. Эти деньги получит Фонд кино, и уже он направит их на поддержку порядка 500 компаний. Соответствующее распоряжение правительства будет обнародовано в ближайшее время, уточнили в Минкультуры.
Из-за пандемии коронавируса большинство кинотеатров в России были закрыты с марта по июль. В пяти регионах кинопоказ до сих пор не возобновился, следует из данных Ассоциации владельцев кинотеатров на 18 ноября. В некоторых регионах местные власти уже ввели новые ограничения на посещение кинотеатров. К примеру, в Москве с 16 ноября по 15 января кинотеатры смогут работать только с наполняемостью залов на 25%.
Доходы кинотеатров по итогам 2020 г. снизятся на 60%, сообщил президенту России Владимиру Путину 27 октября на заседании совета по культуре советник президента Владимир Толстой. Он предложил поддержать киноиндустрию. В 2019 г. российский бокс-офис составил 55,4 млрд руб., следует из данных государственного Фонда кино. Президент инициативу одобрил, но предложил поддержать преимущественно те предприятия кинопроката, которые показывают именно российские фильмы.
Изначально обсуждались разные варианты распределения госсубсидий, в том числе передача всей суммы кинотеатрам, рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры кинопрокатной компании и крупной кинотеатральной сети. Против такого варианта выступили продюсеры. Выпуская сейчас в прокат фильмы, в некоторых случаях продюсеры собирают совсем не ту кассу, на которую рассчитывали, а в некоторых – несут убытки, рассказали «Ведомостям» два продюсера.
В итоге был найден компромиссный вариант – разделить 4,2 млрд руб. пополам между кинотеатрами и продюсерами, который и обсуждался в правительстве, говорят два собеседника «Ведомостей», знакомых с ходом обсуждения мер поддержки киноиндустрии в правительстве. На получение субсидий, как говорят они, смогут претендовать продюсеры, выпустившие свои фильмы в прокат с июля 2020 г. по март 2021 г. Размер поддержки будет пропорционален сборам, а сами деньги выделены весной. Кинотеатры смогут получить деньги уже в декабре, им субсидии будут выделяться также пропорционально сборам российских фильмов в январе-марте 2020 г. Это сделано для того, чтобы поддержать, в том числе те кинотеатры, которые еще не смогли открыться, пояснил один из собеседников «Ведомостей».
Кинотеатры было важно поддержать, чтобы они не закрылись, а продюсерам выделить субсидии в качестве компенсации за те потери в кассовых сборах, которые они уже несут и будут неминуемо нести, ставя в прокат сейчас и в ближайшие месяцы свои фильмы из-за ограничений на посещение кинотеатров, пояснил логику распределения субсидий собеседник «Ведомостей». В противном случае российские продюсеры могли просто перенести крупные релизы на более поздние сроки, как это уже делают голливудские студии, и кинотеатры столкнулись бы с репертуарным дефицитом, резюмировал он.