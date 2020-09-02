– Мне кажется, что кинотеатры с точки зрения скопления людей не отличаются от общественного транспорта. При соблюдении рекомендации о заполняемости кинозала на 50% социальное дистанцирование вполне можно обеспечить, тем самым избежав заражения. К примеру, если вы запланируете поход в кино с семьей или компанией, вам продадут билеты на места, расположенные рядом. При этом расстояние от других посетителей будет составлять минимум два кресла. Конечно, в общественном транспорте люди не проводят по два часа, как на киносеансе. Но и социальную дистанцию там обеспечить гораздо сложнее, чем в кинотеатрах.