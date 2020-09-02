«2021 год станет для российского кинорынка рекордным»Гендиректор «Централ партнершип» Вадим Верещагин – о том, как искать среди кинопроектов алмазы и зарабатывать на них миллиарды
В 2019 г. бокс-офис России, по данным государственного Фонда кино, вырос на 10,3% до 55 млрд руб. Из них 8,4 млрд руб., или 15,1% всех сборов и 58% кинокассы отечественных фильмов (данные отраслевого журнала «Бюллетень кинопрокатчика), – на счету «Централ партнершип» (принадлежит холдингу «Газпром-медиа»), второго по величине прокатчика на российском рынке после Disney и крупнейшего отечественного кинодистрибутора.
В этом году из-за пандемии коронавируса и, как следствие, закрытых на протяжении пяти месяцев кинотеатров рынок кинопроката России впервые за много лет ожидает падение, глубину которого пока предсказать невозможно, говорит гендиректор «Централ партнершип» Вадим Верещагин.
Как в ситуации вынужденного простоя снизить финансовые потери и что ждет отечественный кинорынок в ближайшие месяцы и в 2021 г., Верещагин рассказал в интервью «Ведомостям».
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– Мне кажется, что кинотеатры с точки зрения скопления людей не отличаются от общественного транспорта. При соблюдении рекомендации о заполняемости кинозала на 50% социальное дистанцирование вполне можно обеспечить, тем самым избежав заражения. К примеру, если вы запланируете поход в кино с семьей или компанией, вам продадут билеты на места, расположенные рядом. При этом расстояние от других посетителей будет составлять минимум два кресла. Конечно, в общественном транспорте люди не проводят по два часа, как на киносеансе. Но и социальную дистанцию там обеспечить гораздо сложнее, чем в кинотеатрах.
В рекомендациях Роспотребнадзора не было пункта об обязательном ношении масок посетителями внутри кинозалов. Но некоторые кинотеатры будут просить своих зрителей делать это и предоставлять маски в случае необходимости. Для сотрудников кинотеатров ношение средств защиты будет обязательным условием.
Кроме того, посетителям кинотеатров будет обеспечен бесконтактный вход в залы. Кинобары будут работать, но доставка в них продуктов от поставщиков станет осуществляться также бесконтактным способом. В некоторых регионах, к примеру в Ростовской области, продажа еды в кинотеатрах на первом этапе открытия осуществляться не будет. Такие решения принимаются на уровне регионов.
Перерыв между сеансами составит не менее 30 минут. В это время будет проводиться санитарная обработка и проветривание помещения. Сама система вентиляции кинозалов будет работать на забор воздуха только с улицы.
Насколько мне известно, кинотеатры планируют подойти к вопросу обеспечения безопасности для зрителей довольно серьезно. Мы ждали открытия кинотеатров долгих пять месяцев. Никто не готов сейчас рисковать, игнорируя меры безопасности.
– Подготовка к выпуску фильма начинается, как правило, за три месяца до старта релиза. Сейчас, конечно, сильно нестандартная ситуация, но тем не менее существенно уменьшить время на выпуск фильма мы не можем. Ведь помимо того, чтобы кинотеатры открылись, нам надо уведомить зрителя о выходе фильма в прокат. Минимальный срок на проведение маркетинговой кампании – шесть недель. И мы действительно рассматриваем вариант поставить «Стрельцова» в ближайшее время.
Вообще, у нас отличный пакет. На начало октября запланирован релиз семейной драмы «Пальма». В этом же месяце выйдет фильм «Чернобыль» Данилы Козловского. В начале декабря у нас запланирована премьера исторической мелодрамы «Серебряные коньки». Наш новогодний проект в этом году – экшн-драма о пожарных и спасателях «Огонь». Этот фильм выйдет в конце декабря. Это все крупные релизы. Будут и другие. Во всех проектах, кроме «Пальмы», мы не только прокатчик, но еще и соинвестор.
– Что касается крупных релизов российских коллег, о выходе которых мне известно, это два проекта продюсера Сергея Сельянова – «Вратарь Галактики» (27 августа. – «Ведомости»), а также «Конек-горбунок» (релиз запланирован на 22 октября. – «Ведомости»).
Толкаться не должны. Вообще, не допустить столпотворения – это задача продюсерского сообщества. Ставить сейчас фильмы друг на друга– это вредить самим себе. Тем более, зачем это делать, когда сложилась уникальная ситуация: в российском кинопрокате в ближайшие 4–5 месяцев почти не будет крупных западных конкурентов. И совершенно точно можно найти даты, чтобы не пересекаться по жанру и аудитории и при этом не столкнуться с голливудским мейджором.
Думаю, доля российского кино по итогам этого года будет очень высокой.