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«2021 год станет для российского кинорынка рекордным»

Гендиректор «Централ партнершип» Вадим Верещагин – о том, как искать среди кинопроектов алмазы и зарабатывать на них миллиарды
Мария Истомина
Евгений Разумный / Ведомости

В 2019 г. бокс-офис России, по данным государственного Фонда кино, вырос на 10,3% до 55 млрд руб. Из них 8,4 млрд руб., или 15,1% всех сборов и 58% кинокассы отечественных фильмов (данные отраслевого журнала «Бюллетень кинопрокатчика), – на счету «Централ партнершип» (принадлежит холдингу «Газпром-медиа»), второго по величине прокатчика на российском рынке после Disney и крупнейшего отечественного кинодистрибутора.

В этом году из-за пандемии коронавируса и, как следствие, закрытых на протяжении пяти месяцев кинотеатров рынок кинопроката России впервые за много лет ожидает падение, глубину которого пока предсказать невозможно, говорит гендиректор «Централ партнершип» Вадим Верещагин.

Как в ситуации вынужденного простоя снизить финансовые потери и что ждет отечественный кинорынок в ближайшие месяцы и в 2021 г., Верещагин рассказал в интервью «Ведомостям».

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– По данным Ассоциации владельцев кинотеатров на конец августа, кинотеатры в 46 регионах России, в том числе в Москве – основном для кинопроката (21% всех кассовых сборов в стране) – уже возобновили свою работу. Почему зрителям сейчас, когда пандемия только пошла на спад, не стоит бояться идти в кино?

– Мне кажется, что кинотеатры с точки зрения скопления людей не отличаются от общественного транспорта. При соблюдении рекомендации о заполняемости кинозала на 50% социальное дистанцирование вполне можно обеспечить, тем самым избежав заражения. К примеру, если вы запланируете поход в кино с семьей или компанией, вам продадут билеты на места, расположенные рядом. При этом расстояние от других посетителей будет составлять минимум два кресла. Конечно, в общественном транспорте люди не проводят по два часа, как на киносеансе. Но и социальную дистанцию там обеспечить гораздо сложнее, чем в кинотеатрах.

В рекомендациях Роспотребнадзора не было пункта об обязательном ношении масок посетителями внутри кинозалов. Но некоторые кинотеатры будут просить своих зрителей делать это и предоставлять маски в случае необходимости. Для сотрудников кинотеатров ношение средств защиты будет обязательным условием.

Кроме того, посетителям кинотеатров будет обеспечен бесконтактный вход в залы. Кинобары будут работать, но доставка в них продуктов от поставщиков станет осуществляться также бесконтактным способом. В некоторых регионах, к примеру в Ростовской области, продажа еды в кинотеатрах на первом этапе открытия осуществляться не будет. Такие решения принимаются на уровне регионов.

Перерыв между сеансами составит не менее 30 минут. В это время будет проводиться санитарная обработка и проветривание помещения. Сама система вентиляции кинозалов будет работать на забор воздуха только с улицы.

Насколько мне известно, кинотеатры планируют подойти к вопросу обеспечения безопасности для зрителей довольно серьезно. Мы ждали открытия кинотеатров долгих пять месяцев. Никто не готов сейчас рисковать, игнорируя меры безопасности.

Сеансы в открывшихся после карантина кинотеатрах проходят с соблюдением мер безопасности /Сергей Киселев / Агентство «Москва»
– Те продюсеры, которые не рискнули выпустить свои фильмы в августе, наверняка захотят сделать это осенью и на Новый год. Какие проекты «Централ партнершип» выйдут в ближайшие месяцы? «Стрельцова» стоит ждать в ближайшее время, ведь фильм уже готов?

– Подготовка к выпуску фильма начинается, как правило, за три месяца до старта релиза. Сейчас, конечно, сильно нестандартная ситуация, но тем не менее существенно уменьшить время на выпуск фильма мы не можем. Ведь помимо того, чтобы кинотеатры открылись, нам надо уведомить зрителя о выходе фильма в прокат. Минимальный срок на проведение маркетинговой кампании – шесть недель. И мы действительно рассматриваем вариант поставить «Стрельцова» в ближайшее время.

Вообще, у нас отличный пакет. На начало октября запланирован релиз семейной драмы «Пальма». В этом же месяце выйдет фильм «Чернобыль» Данилы Козловского. В начале декабря у нас запланирована премьера исторической мелодрамы «Серебряные коньки». Наш новогодний проект в этом году – экшн-драма о пожарных и спасателях «Огонь». Этот фильм выйдет в конце декабря. Это все крупные релизы. Будут и другие. Во всех проектах, кроме «Пальмы», мы не только прокатчик, но еще и соинвестор.

– Не ожидаете, что осенью будет столпотворение?

– Что касается крупных релизов российских коллег, о выходе которых мне известно, это два проекта продюсера Сергея Сельянова – «Вратарь Галактики» (27 августа. – «Ведомости»), а также «Конек-горбунок» (релиз запланирован на 22 октября. – «Ведомости»).

Толкаться не должны. Вообще, не допустить столпотворения – это задача продюсерского сообщества. Ставить сейчас фильмы друг на друга– это вредить самим себе. Тем более, зачем это делать, когда сложилась уникальная ситуация: в российском кинопрокате в ближайшие 4–5 месяцев почти не будет крупных западных конкурентов. И совершенно точно можно найти даты, чтобы не пересекаться по жанру и аудитории и при этом не столкнуться с голливудским мейджором.

Думаю, доля российского кино по итогам этого года будет очень высокой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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