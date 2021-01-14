Прокатчик фильма «Холоп» стал крупнейшим кинодистрибутором в России

По итогам 2020 г. среди кинодистрибуторов, прокатывающих в России фильмы отечественных и голливудских студий, сменился лидер, следует из данных консалтингового агентства «Эстимейт компани» (есть в распоряжении «Ведомостей»). Им стала принадлежащая холдингу «Газпром-медиа» компания «Централ партнершип» (ЦПШ), которая с конца 2016 г. является крупнейшим прокатчиком российского кино. 24 фильма, среди которых такие кассовые ленты, как «Холоп» (2,7 млрд руб.; здесь и далее данные ЕАИС государственного Фонда кино) и «Непосредственно Каха» (543,6 млн руб.), принесли компании 6,5 млрд руб., что составило 28,6% от всего российского бокс-офиса за 2020 г.