Прокатчик фильма «Холоп» стал крупнейшим кинодистрибутором в России

Прокатчик фильма «Холоп» стал крупнейшим кинодистрибутором в РоссииДо этого бессменным лидером с 2011 года было СП студий The Walt Disney и Sony Pictures
По итогам 2020 г. среди кинодистрибуторов, прокатывающих в России фильмы отечественных и голливудских студий, сменился лидер, следует из данных консалтингового агентства «Эстимейт компани» (есть в распоряжении «Ведомостей»). Им стала принадлежащая холдингу «Газпром-медиа» компания «Централ партнершип» (ЦПШ), которая с конца 2016 г. является крупнейшим прокатчиком российского кино. 24 фильма, среди которых такие кассовые ленты, как «Холоп» (2,7 млрд руб.; здесь и далее данные ЕАИС государственного Фонда кино) и «Непосредственно Каха» (543,6 млн руб.), принесли компании 6,5 млрд руб., что составило 28,6% от всего российского бокс-офиса за 2020 г.
Лидером среди прокатчиков всех фильмов с 2011 г. бессменно была компания WDSSPR (СП студий The Walt Disney и Sony Pictures). Но с февраля 2020 г. студии перестали совместно прокатывать фильмы в России, что стало следствием глобальной сделки по приобретению The Walt Disney киноактивов 20th Century Fox, напоминает гендиректор «Эстимейт компани» Мария Вогт. В результате Sony Pictures с кассовыми сборами 2,97 млрд руб. (15 фильмов) заняла в рейтинге вторую позицию, WDSSPR, заработавшая в начале 2020 г. 1,7 млрд руб. (12 фильмов), – пятую, Disney (выпустил шесть фильмов, кассовые сборы – 883,7 млн руб.) – только восьмую.