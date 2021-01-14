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Прокатчик фильма «Холоп» стал крупнейшим кинодистрибутором в России

До этого бессменным лидером с 2011 года было СП студий The Walt Disney и Sony Pictures
Мария Истомина
Кадр со съемок фильма «Холоп» /«Централ партнершип»

По итогам 2020 г. среди кинодистрибуторов, прокатывающих в России фильмы отечественных и голливудских студий, сменился лидер, следует из данных консалтингового агентства «Эстимейт компани» (есть в распоряжении «Ведомостей»). Им стала принадлежащая холдингу «Газпром-медиа» компания «Централ партнершип» (ЦПШ), которая с конца 2016 г. является крупнейшим прокатчиком российского кино. 24 фильма, среди которых такие кассовые ленты, как «Холоп» (2,7 млрд руб.; здесь и далее данные ЕАИС государственного Фонда кино) и «Непосредственно Каха» (543,6 млн руб.), принесли компании 6,5 млрд руб., что составило 28,6% от всего российского бокс-офиса за 2020 г.

Лидером среди прокатчиков всех фильмов с 2011 г. бессменно была компания WDSSPR (СП студий The Walt Disney и Sony Pictures). Но с февраля 2020 г. студии перестали совместно прокатывать фильмы в России, что стало следствием глобальной сделки по приобретению The Walt Disney киноактивов 20th Century Fox, напоминает гендиректор «Эстимейт компани» Мария Вогт. В результате Sony Pictures с кассовыми сборами 2,97 млрд руб. (15 фильмов) заняла в рейтинге вторую позицию, WDSSPR, заработавшая в начале 2020 г. 1,7 млрд руб. (12 фильмов), – пятую, Disney (выпустил шесть фильмов, кассовые сборы – 883,7 млн руб.) – только восьмую.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных