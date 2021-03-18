Иностранным программистам предложат вид на жительство

В материалах к рассмотрению второго пакета мер говорится, что в случае одобрения инициативы она может быть закреплена федеральным законом, постановлением правительства и при необходимости правовыми актами федеральных органов исполнительной власти. Срок разработки проекта закона – декабрь 2021 г. Ответственными исполнителями назначены Минцифры России, Минфин, Минэкономразвития, Минтруд, ФТС, ФСБ, МВД, а также ассоциации IT-отрасли и заинтересованные организации. Данная мера поддержки направлена на обеспечение опережающего развития IT-отрасли и повышение конкурентоспособности отечественных IT-решений, говорится в материалах.