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Иностранным программистам предложат вид на жительство

В пакет мер поддержки IT-отрасли может войти программа привлечения иностранных специалистов в Россию
Татьяна Исакова Мария Истомина
Многие российские компании готовы и к иностранным кадрам, однако не всегда могут обеспечить таким сотрудникам выгодные условия работы /Reuters

Иностранным специалистам в области информтехнологий могут обеспечить упрощенный порядок получения вида на жительство в РФ. Это предложение вошло во второй пакет мер поддержки ИТ-отрасли, который сейчас рассматривается в правительстве.

В материалах к рассмотрению второго пакета мер говорится, что в случае одобрения инициативы она может быть закреплена федеральным законом, постановлением правительства и при необходимости правовыми актами федеральных органов исполнительной власти. Срок разработки проекта закона – декабрь 2021 г. Ответственными исполнителями назначены Минцифры России, Минфин, Минэкономразвития, Минтруд, ФТС, ФСБ, МВД, а также ассоциации IT-отрасли и заинтересованные организации. Данная мера поддержки направлена на обеспечение опережающего развития IT-отрасли и повышение конкурентоспособности отечественных IT-решений, говорится в материалах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных