Российский рекламный рынок упал на 4% по итогам 2020 года

Российский рекламный рынок упал на 4% по итогам 2020 годаПадение на рынках Западной Европы было более значительным, отмечают эксперты АКАР
Размещение рекламы в российских медиа в 2020 г. сократилось на 4% по сравнению с 2019 г. и достигло 473 млрд руб., сообщила Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР). Российский рекламный рынок прошел «ковидный» год лучше большинства зарубежных рекламных рынков, отметил сопредседатель комиссии экспертов АКАР Сергей Веселов. Мировой рекламный рынок сократился на 7,5%, привел Веселов данные агентства Zenith. Рынки Западной Европы потеряли в среднем порядка 12% рекламных бюджетов, Индии, Бразилии и Мексики – до 10-17%, Японии – 8%, указал он.
Поквартальная динамика российского рекламного рынка по году позволяет надеяться на улучшение ситуации, считает Веселов. Во втором квартале 2020 г. падение рекламного рынка составило 23% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., в третьем квартале отрицательная динамика снизилась до 4%, в четвертом отрасль продемонстрировала 4-процентный рост.
Единственным сегментом, показавшим положительную динамику в 2020 г., стала интернет-реклама, следует из данных АКАР. Ее объем вырос на 4% и составил 253 млрд руб. При этом поисковая реклама увеличилась на 1%, до 104,5 млрд руб., а сегмент видеорекламы – на 5%, до 20,8 млрд руб. Сегмент «прочее» (в том числе баннеры и реклама в соцсетях) вырос на 6%, до 127,7 млрд руб. По итогам года интернет-реклама вышла в положительную зону, хотя во втором квартале бюджеты на размещение в интернете впервые за все время наблюдения упали – на 11%, отметил Веселов.
Телевизионная реклама в 2020 г. упала на 3%, до 169 млрд руб. При этом реклама на основных каналах сократилась на 4%, до 161,4 млрд руб., а на тематических (кабельных и спутниковых) выросла на 5% до 7,6 млрд руб. По мнению Веселова, телевидение относительно успешно преодолело кризисный год и впервые с 2009 г. нарастило долю на рекламном рынке, которая по итогам года составила 35,7%.
Сильнее всего пострадали наружная реклама, радио и печатная пресса. Их суммарная доля на рынке сократилась почти в полтора раза – с 15,2% в 2019 г. до 10,8% в 2020 г., сообщил Веселов. Наружная реклама упала на 27%, до 32,2 млрд руб. Среди наиболее пострадавших секторов этого рынка реклама в кинотеатрах (-75%), indoor-реклама (размещается в помещениях, -50%) и транзитная реклама (-38%). Реклама на радио упала на 30%, до 11,2 млрд руб. Реклама в печатной прессе сократилась на 47%, до 8 млрд руб. При этом в газетах падение составило 50%, в журналах – 45%. Рекламные бюджеты в прессе, на радио и наружной рекламе в отдельные месяцы 2020 г. сокращались в два-три раза, но к концу года ситуация постепенно начала выправляться, указывает Веселов.
Реклама в регионах в 2020 г. пострадала сильнее федеральной – она упала на 19%, до 38,1 млрд руб. При этом телевидение сократилось на 10%, наружная реклама – на 19%, радио – на 32% и пресса – на 54%.
АКАР также оценивает объемы рекламы с разбивкой по типам контента – видео-, аудио-, издательского и в наружной рекламе. Меньше всего пострадал видеоконтент (включает традиционное телевидение, онлайн-видео и рекламу в кинотеатрах): размещенная в нем реклама в 2020 г. сократилась на 3%, объем сегмента составил 190,1 млрд руб. Реклама в аудиоконтенте (эфирное и цифровое радио) сократилась на 29%, до 11,9 млрд руб. В издательском контенте (печатный и цифровой) – на 22%, до 23,9 млрд руб., в наружной рекламе – на 25%, до 31,9 млрд руб.