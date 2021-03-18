Российский рекламный рынок упал на 4% по итогам 2020 года

Сильнее всего пострадали наружная реклама, радио и печатная пресса. Их суммарная доля на рынке сократилась почти в полтора раза – с 15,2% в 2019 г. до 10,8% в 2020 г., сообщил Веселов. Наружная реклама упала на 27%, до 32,2 млрд руб. Среди наиболее пострадавших секторов этого рынка реклама в кинотеатрах (-75%), indoor-реклама (размещается в помещениях, -50%) и транзитная реклама (-38%). Реклама на радио упала на 30%, до 11,2 млрд руб. Реклама в печатной прессе сократилась на 47%, до 8 млрд руб. При этом в газетах падение составило 50%, в журналах – 45%. Рекламные бюджеты в прессе, на радио и наружной рекламе в отдельные месяцы 2020 г. сокращались в два-три раза, но к концу года ситуация постепенно начала выправляться, указывает Веселов.