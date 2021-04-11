Telegram планирует провести IPO в течение двух лет

Telegram планирует провести IPO в течение двух летМессенджер рассчитывает на оценку в $30–50 млрд и может выпустить на рынок 10–25% акций
Telegram начал подготовку к IPO, вероятные сроки его проведения – 2023 г., рассказал «Ведомостям» источник, близкий к компании. По его словам, конкретная дата будет зависеть от динамики рынков.
Эту информацию подтвердили два других собеседника «Ведомостей», один из которых близок к аудитору, занимающемуся подготовкой Telegram к размещению, другой – к инвестбанку, знакомому с планами Telegram. Мессенджер начал pre-IPO диагностику и сейчас выбирает регион и биржи, на которых планирует проводить размещение, утверждает первый. По его словам, сейчас акционеры Telegram «больше настроены на формат IPO». Источник, близкий к инвестбанку, уточняет, что «Павел [Дуров, основатель Telegram] пока не решил, как правильно выйти». Он говорит, что Telegram помимо IPO рассматривает еще два варианта: прямой листинг (direct listing) и использование для выхода на биржу SPAC-компании, хотя Telegram, по словам собеседника «Ведомостей», «уже перерос этот механизм».
Наиболее привлекательный сценарий для акционеров Telegram – прямой листинг, например, на нью-йоркской NYSE, как это сделал корпоративный мессенджер Slack, отмечает управляющий партнер консалтинговой компании VDI Group Петр Похвалин. Это самый быстрый способ получить ликвидность без ограничений и расходов, связанных с организацией IPO, считает он. Но здесь стоит учесть особое внимание к компании со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которое может быть связано с присутствием в капитале Telegram российских олигархов (SEC заблокировала запуск блокчейн-платформы Дурова TON, потребовав, чтобы компания вернула деньги инвесторам). «Возможно, компания выберет более скромное решение, например Гонконгскую биржу, где уже размещались азиатские технологические гиганты», – говорит Похвалин.
В ходе первичного размещения Telegram может быть оценен в $30–50 млрд. Консультанты предлагают привязать оценку стоимости компании к ежемесячному числу активных пользователей Telegram и исходят из оценки одного активного пользователя на уровне $50, рассказал источник, близкий к мессенджеру. Ранее Telegram сообщал, что преодолел отметку в 500 млн пользователей ежемесячно. «К моменту размещения на горизонте двух лет мессенджер наберет, вероятно, 0,8–1 млрд пользователей», – прогнозирует собеседник «Ведомостей». По его словам, ориентир для оценки – мессенджер WhatsApp. В 2014 г. Facebook приобрел компанию, у которой тогда было 450 млн пользователей, исходя из оценки $19 млрд. Таким образом, Facebook тогда заплатил за каждого пользователя WhatsApp более $42. Оценка всей компании в $50 млрд – реалистичный сценарий, который можно реализовать при благоприятной рыночной конъюнктуре, считает источник «Ведомостей», близкий к инвестбанку. По его словам, нижняя граница – $30 млрд, однако «о ней даже думать не хочется».
Telegram может выбрать для размещения одну из азиатских биржевых площадок. Источник, близкий к мессенджеру, объясняет логику такого возможного решения тем, что сегодня более 40% пользователей Telegram находятся в Азии, а через два года этот показатель может достичь 50%. Собеседник «Ведомостей», близкий к аудитору, утверждает, что на данном этапе Telegram выбирает между нью-йоркской NASDAQ и Гонконгской фондовой биржей.
В свободное обращение может быть выпущено до 25% акций Telegram. Источник, близкий к инвестбанку, утверждает, что нижняя оценка free float мессенджера – 10%. «Дуров при этом щепетильно относится к контролю над платформой, максимум, который может быть предложен инвесторам, – это блокпакет», – говорит он.
В конце марта зарегистрированная на Британских Виргинских островах Telegram Group Inc. разместила пятилетние облигации более чем на $1 млрд под 7% годовых. Бонды размещены до 2026 г., Telegram гарантировал их покупателям льготные условия участия в IPO. Если публичное размещение состоится до марта 2024 г., держатели бондов смогут конвертировать их в акции компании с дисконтом в 10% к цене. В России агентами по размещению облигаций выступили «ВТБ капитал» и «Атон», аудитором Telegram издание VTimes назвало российский офис компании PwC. В конце 2020 г. Дуров анонсировал внедрение мессенджером инструментов монетизации, но пока Telegram остается дотационным проектом. Его операционные расходы в 2020 г. составляли $0,57 на пользователя, следует из презентации для покупателей облигаций Telegram (есть у «Ведомостей»), так что исходя из объявленного количества пользователей текущие операционные затраты мессенджера можно оценить в $275 млн ежегодно.