Telegram планирует провести IPO в течение двух лет

В ходе первичного размещения Telegram может быть оценен в $30–50 млрд. Консультанты предлагают привязать оценку стоимости компании к ежемесячному числу активных пользователей Telegram и исходят из оценки одного активного пользователя на уровне $50, рассказал источник, близкий к мессенджеру. Ранее Telegram сообщал, что преодолел отметку в 500 млн пользователей ежемесячно. «К моменту размещения на горизонте двух лет мессенджер наберет, вероятно, 0,8–1 млрд пользователей», – прогнозирует собеседник «Ведомостей». По его словам, ориентир для оценки – мессенджер WhatsApp. В 2014 г. Facebook приобрел компанию, у которой тогда было 450 млн пользователей, исходя из оценки $19 млрд. Таким образом, Facebook тогда заплатил за каждого пользователя WhatsApp более $42. Оценка всей компании в $50 млрд – реалистичный сценарий, который можно реализовать при благоприятной рыночной конъюнктуре, считает источник «Ведомостей», близкий к инвестбанку. По его словам, нижняя граница – $30 млрд, однако «о ней даже думать не хочется».