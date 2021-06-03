Права на ремейки «Холопа» купили семь стран

Права на ремейки «Холопа» купили семь странУспеху формата способствовал универсальный запрос на социальную справедливость
Ремейки самого кассового российского фильма – комедии «Холоп» – выйдут в семи странах мира. Об этом сообщил «Ведомостям» Вадим Верещагин, гендиректор кинокомпании «Централ партнершип» (ЦПШ, входит в холдинг «Газпром-медиа»), которая была прокатчиком киноленты в России, а также занимается ее продажами на международном рынке. «Холоп» стал первым фильмом, проданным ЦПШ под формат полного метра, уточнил Верещагин.
Комедия режиссера Клима Шипенко «Холоп» вышла в прокат в России в декабре 2019 г. Этот фильм до сих пор остается самой кассовой российской кинолентой за всю историю отечественного кинопроката. В России «Холоп» посмотрело 11,6 млн зрителей, сборы составили 3,07 млрд руб., следует из данных ЕАИС государственного Фонда кино. Помимо России «Холоп» также вышел в прокат еще в 14 странах, общие сборы комедии за рубежом, по данным ЦПШ, уже превысили $1,8 млн.
По сюжету главный герой – мажор Гриша, сын крупного бизнесмена, – попадает в XIX век, где становится простым конюхом. На самом деле все окружающие его в новой реальности люди – актеры, а все происходящее – психологический эксперимент по перевоспитанию сложного юноши. Главную роль исполнил Милош Бикович, известный по ролям в таких российских фильмах, как «Лед», «Балканский рубеж», «Отель «Белград». Создатели «Холопа» – продюсерская компания Yellow, Black & White (YBW), группа компаний ГПМ КИТ (входит в холдинг «Газпром-медиа») и кинокомпания МЕМ при участии телеканала «Россия 1» (холдинг ВГТРК).
Одним из покупателей прав на съемки ремейка «Холопа» стала Sony Pictures, американская студия планирует производство ремейка в Мексике, Индии, Южной Корее, Японии и Испании. Права на съемки адаптаций «Холопа» на территории своих стран также приобрели польская компания Monolith Films (производитель и кинодистрибутор) и французская SND (дистрибутор и производственное подразделение крупнейшей французской медиакомпании Groupe M6).
Глава Sony Pictures International Productions (производственное подразделение Sony Pictures Entertainment) Лэйн Клайн, управляющий директор по закупкам и производству SND Рэми Жименэ и председатель совета Monolith Films Мариуш Лукомский подтвердили информацию о сделках. Работа над польским «Холопом» будет вестись совместно с российскими продюсерами картины, к съемкам фильма партнеры приступят в августе 2022 г., рассказали «Ведомостям» Лукомский и Верещагин.
Стороны не раскрыли условий сделки. Верещагин сообщил лишь, что условия контрактов предусматривают фиксированный платеж за право на адаптацию «Холопа», а также выплату роялти от всех коммерческих продаж фильмов.
Сделки по покупке прав на ремейки российских фильмов – крайне редкое явление, солидарны опрошенные «Ведомостями» эксперты и продюсеры. Кинематографисты из других стран проявляют интерес к нашим кинокартинам, но за последние 20 лет до съемок и выпуска в прокат адаптаций российских фильмов дело дошло буквально в единичных случаях. Это, к примеру, ремейк советской классики – научно-фантастической драмы «Солярис» режиссера Андрея Тарковского, который вышел в Голливуде в 2002 г. Продюсером этой адаптации стал Джеймс Кэмерон, режиссером – Стивен Содерберг. В 2018 г. на Netflix вышел сериал «Семь секунд», в основе его сюжета российская криминальная драма «Майор» 2013 г. режиссера Юрия Быкова. В том же году в Мексике вышел ремейк российской комедии «Горько!» 2013 г. режиссера Жоры Крыжовникова. В 2020 г. было объявлено о съемках в Голливуде еще двух ремейков – на российский фантастический триллер «Спутник» и на культовую советскую комедию Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!».
Как правило, для съемок ремейков, если речь не идет о голливудских фильмах, берутся кинокартины, имевшие безусловный успех на территории страны-производителя, где ее посмотрело 3–5% всего населения, говорит гендиректор исследовательской компании «Киноэкспертиза» Олег Иванов. В России, по словам Иванова, под эту категорию подпадают единицы, поэтому и материалами для будущих ремейков является очень маленькое количество картин.
«Второе непреложное условие – идея фильма не должна быть привязана к историческому событию, произошедшему в этой стране, или ментальности ее жителей.
К примеру, фильм «Движение вверх» является одним из лидеров по сборам в России и под количественные характеристики, необходимые для принятия решения о съемках ремейка, теоретически подпадает (в российских кинотеатрах его посмотрели 11,9 млн зрителей, кассовые сборы – 2,94 млрд руб., по данным ЕАИС. – «Ведомости»). Но в основе его сюжета победа советской баскетбольной сборной на Олимпиаде 1972 г. в Мюнхене. И этот материал не может быть пригоден для ремейков в силу сильной привязки к стране», – резюмирует Иванов.
Такой высокий спрос на формат «Холопа» обусловлен двумя факторами: звание самого кассового фильма и попадание в мировой запрос на социальную справедливость, которым, например, в том числе объясняется фантастический успех фильма «Джокер», считает продюсер Сергей Корнихин (первый оригинальный российский сериал Netflix «Анна К», фильмы «Верность» и «Я худею» и др.): «Холоп» очень удачно работает с этим запросом – массовому кинотеатральному зрителю приятно видеть, как богатенький избалованный сынок (универсальный герой в любом обществе) лишается защиты своего всемогущего отца и практически весь фильм наказывается за свои поступки».
Вышедшие на других территориях ремейки комедий, как показывает практика, коммерчески успешнее оригиналов, говорит продюсер фильма «Громкая связь» (российская адаптация итальянской комедии «Идеальные незнакомцы») Рубен Дишдишян: «Результаты кассовых сборов говорят сами за себя – «Громкая связь» заработала в российском прокате почти в 10 раз больше оригинала (525 млн руб. против 60,3 млн руб., которые собрали в России «Идеальные незнакомцы», по данным ЕАИС. – «Ведомости»)».
Комедия – жанр, построенный на национальном культурном коде, и, за исключением американского юмора, который в целом транснационален, его достаточно сложно экспортировать, соглашается с Дишдишяном продюсер Михаил Китаев (фильм «Майор Гром: Чумной доктор», исполнительный продюсер фильма «Спутник» и сериала HBO «Чернобыль»).
«Если российская комедия стала интересным форматом для международного рынка, значит, создателям этого фильма удалось сделать что-то универсальное и понятное более широкой аудитории. Очевидно, сильное классовое расслоение, обнаглевшие мажоры, которых хочется наказать, – актуальная тематика для тех стран, что уже приобрели права на адаптацию», – констатирует Китаев.
Коммерческий потенциал ремейка будет зависеть от итоговой версии фильма и конъюнктуры рынка той территории, где фильм будет выходить в прокат, говорит генпродюсер YBW Эдуард Илоян: «Каждый продюсер заинтересован в успехе и приложит все усилия, чтобы он случился».
Успех ремейков «Холопа» будет зависеть от того, как фильм драматургически адаптируют на каждой из территорий, соглашается с Илояном Корнихин. «Герою предстоит отправиться в условное прошлое, которое на каждой территории будет очень разное, и в зависимости от этого фильм может выйти даже более диким и веселым», – предполагает он.