Права на ремейки «Холопа» купили семь стран

Сделки по покупке прав на ремейки российских фильмов – крайне редкое явление, солидарны опрошенные «Ведомостями» эксперты и продюсеры. Кинематографисты из других стран проявляют интерес к нашим кинокартинам, но за последние 20 лет до съемок и выпуска в прокат адаптаций российских фильмов дело дошло буквально в единичных случаях. Это, к примеру, ремейк советской классики – научно-фантастической драмы «Солярис» режиссера Андрея Тарковского, который вышел в Голливуде в 2002 г. Продюсером этой адаптации стал Джеймс Кэмерон, режиссером – Стивен Содерберг. В 2018 г. на Netflix вышел сериал «Семь секунд», в основе его сюжета российская криминальная драма «Майор» 2013 г. режиссера Юрия Быкова. В том же году в Мексике вышел ремейк российской комедии «Горько!» 2013 г. режиссера Жоры Крыжовникова. В 2020 г. было объявлено о съемках в Голливуде еще двух ремейков – на российский фантастический триллер «Спутник» и на культовую советскую комедию Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!».