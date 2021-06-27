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Пандемия способствовала консолидации рекламного рынка

В 2020 году на долю шести крупнейших холдингов пришлось больше половины рекламных денег
Тимур Бордюг
Лидером рейтинга второй год подряд остается OMD OM Group

Падение рынка в 2020 г. не помешало крупнейшим рекламным группам увеличить долю рынка, следует из ежегодного рейтинга медиаагентств, который подготовили портал о рекламе и маркетинге Sostav и Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР). Бюджеты под управлением шести ведущих рекламных групп в 2020 г. выросли на 21% – с 207,5 млрд до 251,7 млрд руб. без НДС. При этом российский рекламный рынок в прошлом году сократился на 4% по сравнению с 2019 г. – до 473 млрд руб. (оценка АКАР).

Всего в рейтинг вошли 95 медиаагентств с суммарным биллингом 301,2 млрд руб. Доля холдингов из топ-6 выросла на 11 процентных пунктов – с 42% в 2019 г. до более чем 53% в 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных