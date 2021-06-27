Пандемия способствовала консолидации рекламного рынка

Падение рынка в 2020 г. не помешало крупнейшим рекламным группам увеличить долю рынка, следует из ежегодного рейтинга медиаагентств, который подготовили портал о рекламе и маркетинге Sostav и Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР). Бюджеты под управлением шести ведущих рекламных групп в 2020 г. выросли на 21% – с 207,5 млрд до 251,7 млрд руб. без НДС. При этом российский рекламный рынок в прошлом году сократился на 4% по сравнению с 2019 г. – до 473 млрд руб. (оценка АКАР).