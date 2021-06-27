Пандемия способствовала консолидации рекламного рынка

Пандемия способствовала консолидации рекламного рынкаВ 2020 году на долю шести крупнейших холдингов пришлось больше половины рекламных денег
Падение рынка в 2020 г. не помешало крупнейшим рекламным группам увеличить долю рынка, следует из ежегодного рейтинга медиаагентств, который подготовили портал о рекламе и маркетинге Sostav и Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР). Бюджеты под управлением шести ведущих рекламных групп в 2020 г. выросли на 21% – с 207,5 млрд до 251,7 млрд руб. без НДС. При этом российский рекламный рынок в прошлом году сократился на 4% по сравнению с 2019 г. – до 473 млрд руб. (оценка АКАР).
Всего в рейтинг вошли 95 медиаагентств с суммарным биллингом 301,2 млрд руб. Доля холдингов из топ-6 выросла на 11 процентных пунктов – с 42% в 2019 г. до более чем 53% в 2020 г.
Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам