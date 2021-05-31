Российский рекламный рынок вырос на 6% по итогам первого квартала

«Сегмент рекламы в печатных изданиях по-прежнему находится в крайне сложном положении, хотя это объясняется не только (а может быть и не столько) падением интереса рекламодателей к данному виду рекламы, но и ускоренной перестройкой издательского бизнеса в пользу digital-составляющей. Сегодня в наиболее успешных издательских домах доля digital в рекламных доходах составляет от 50 до 80% и данный тренд только усиливается», — пояснил Веселов.