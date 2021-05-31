Российский рекламный рынок вырос на 6% по итогам первого квартала
Суммарный объем рекламных бюджетов в российских медиа за вычетом НДС в январе — марте текущего года вырос на 6% по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года — до 123 млрд руб., сообщила Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР). Данный показатель является достаточно успешным, отметил вице-президент, сопредседатель комитета исследований, аудита и рекламных технологий и комиссии экспертов АКАР Сергей Веселов.
«Российская рекламная индустрия после тяжелейшего «ковидного» кризиса 2020 года прошла 1 квартал 2021 года в целом достаточно успешно, показав рост на 6%. При этом отдельные сегменты по-разному чувствовали себя, в значительной степени повторив основные тренды предыдущего года: интернет и телевидение наращивали привлекаемые рекламные бюджеты, а все остальные сегменты, напротив, теряли их, как, впрочем, было и год назад», — сказал он.
Наиболее положительную динамику в первом квартале продемонстрировал сегмент интернет-рекламы, отметили в АКАР. На него на сегодняшний день приходится примерно половина российского рекламного рынка в медиа в целом. Объем расходов здесь составил 65 млрд руб., увеличившись в годовом выражении на 14%. Наиболее высокую динамику показал подсегмент видео, отметил Веселов.
Рекламные бюджеты телевидения за первый квартал выросли на 5% год к году — до 45 млрд руб. Эксперты указали на тот факт, что динамика подсегмента тематического телевидения вышла на двузначный уровень: рост здесь составил 10% по сравнению с первым кварталом 2020 г., а общий объем достиг 2,1 млрд руб.
Остальные сегменты медиарекламы по итогам января — марта показали снижение. Наибольшее падение зафиксировано на рынке печатной прессы: на 30% — до 2 млрд руб.
«Сегмент рекламы в печатных изданиях по-прежнему находится в крайне сложном положении, хотя это объясняется не только (а может быть и не столько) падением интереса рекламодателей к данному виду рекламы, но и ускоренной перестройкой издательского бизнеса в пользу digital-составляющей. Сегодня в наиболее успешных издательских домах доля digital в рекламных доходах составляет от 50 до 80% и данный тренд только усиливается», — пояснил Веселов.
Объем радиорекламы снизился на 9% в первом квартале и составил 2,6 млрд руб. Сегмент Out of Home рекламы продемонстрировал падение в 13%, до 9,5 млрд руб., причем траты на основную составляющую данного вида продвижения — наружную рекламу — сократились на 8% и составили 8,3 млрд руб.
Рынок региональной медиарекламы, при оценке которого не учитывается московский регион, по четырем сегментам — телевидению, радио, прессе и наружной рекламе — упал на 14% по сравнению с первым кварталом 2020 г. — до 8,5 млрд руб. По словам Веселова, это обусловлено меньшим запасом прочности и ограниченностью ресурсов, в том числе и финансовых, у региональных компаний.
По итогам 2020 г. на фоне пандемии коронавируса объем размещения рекламы в российских медиа снизился на 4% по сравнению с 2019 г. и составил 473 млрд руб. Положительную динамику тогда продемонстрировал лишь сегмент интернет-рекламы. В то же время мировой рекламный рынок, по данным агентства Zenith, упал на 7,5%, то есть больше российского.