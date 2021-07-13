Проиграв «Царьграду», Google предложил телеканалу мировую

Проиграв «Царьграду», Google предложил телеканалу мировуюИнтернет-гигант заявил в суде, что спор можно завершить мирным путем
Девятый арбитражный апелляционный суд, рассматривающий апелляцию Google на решение суда первой инстанции по иску «Царьграда», удовлетворил ходатайство интернет-компании и отложил рассмотрение дела для «мирного урегулирования спора», рассказал «Ведомостям» управляющий партнер Art de Lex Дмитрий Магоня, представляющий интересы владельца телеканала. Следующее заседание назначено на 16 августа. Копия ходатайства есть в распоряжении «Ведомостей», Магоня подтвердил ее подлинность.
Спор может быть завершен мирным путем, предполагать такое развитие событий дает основания ход переговоров, говорится в ходатайстве. Google указывает, что представителям сторон необходимо время, чтобы сформулировать позиции по всем спорным моментам и «выйти на исполнимые договоренности».