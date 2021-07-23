Зрители «Царьграда» засудили Google

Зрители «Царьграда» засудили GoogleGoogle об этом не знает
Google проиграл два иска от зрителей канала «Царьград», требовавших от корпорации возобновить доступ к каналу TsargradTV на видеохостинге YouTube, следует из информации на сайте Замоскворецкого районного суда. Иски Сергея Петрова и Татьяны Гладышевской удовлетворены Замоскворецким судом в полном объеме, подтвердил представитель адвокатского бюро Art de lex, представляющего их интересы.
Петров и Гладышевская обратились в суд в октябре 2020 г. В исках они утверждали, что после блокировки канала TsargradTV летом 2020 г. «потеряли возможность смотреть контент канала» и лишились доступа «к обсуждению интересующих их тем с единомышленниками», которые стали «сообществом, объединенным общими интересами». Петров и Гладышевская подчеркивали, что Google «в принципе не считает важным соблюдать конституционные права граждан РФ на информацию, свободу слова и вероисповедания» и «позволяет себе безнаказанно распоряжаться персональными данными граждан, в частности удалять их, прикрываясь санкционным законодательством других стран».
Истцы ссылались на ст. 28 Конституции РФ, гарантирующую свободу совести и вероисповедания, а также свободу мысли и слова. «Даже законодательство США ставит свободу слова выше, чем политические или санкционные действия», – говорится в иске Петрова.
Аккаунт «Царьграда» заблокирован видеосервисом YouTube в июле 2020 г. В уведомлении о блокировке говорилось, что аккаунт отключен и не может быть восстановлен. В Google тогда объяснили блокировку тем, что учетная запись нарушает законодательство о санкциях. Основатель «Царьграда» Константин Малофеев с 2014 г. находится в санкционных списках США и ЕС. Поводом стало уголовное производство, возбужденное в отношении него украинским МВД по подозрению в «пособничестве незаконным вооруженным формированиям на территории Украины».
Прецедентными для России называет оба дела адвокат бюро Art de lex Александра Козина. «В России это действительно первый судебный акт, когда пользователь смог обязать крупнейшую интернет-платформу разблокировать не собственный аккаунт, а аккаунт третьего лица, чей канал он смотрит», – соглашается управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев. Руководитель направления «Разрешение IT&IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле подтверждает оценку Козиной.
В Google отказались от комментариев, сообщив, что пока не видели решение суда.
Вряд ли данное решение сформирует какую-то практику, так как дела против Google носят по большей части политический характер, говорит Шицле. По его мнению, в данном случае корпорация находится в сложном положении: канал TsargradTV заблокирован в исполнение санкционного законодательства США и восстановление аккаунта может означать нарушение требований американского регулятора. При этом принятые российским судом решения создают формальное основание для блокировки сервиса на территории РФ. «Можно предположить, что в России в отношении Google инициируется серия судебных решений, чтобы оказать давление в целях разблокирования аккаунта», – считает Шицле.
Единственное, что будет грозить Google за неисполнение решения суда, – незначительные штрафы, указывает Журавлев. Согласно КОАПу, их размер определен в 10 000–50 000 руб. «Уголовный кодекс предусматривает привлечение должностных лиц к ответственности за неисполнение судебного решения, но эта норма почти не работает на практике», – говорит он.
В апреле Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Царьград медиа» к трем юридическим лицам, входящим в группу Google, заблокировавшую канал вещателя на видеосервисе YouTube. Иск был подан к российской дочерней структуре Google – ООО «Гугл» – и двум иностранным компаниям – Google Ireland Limited (Ирландия) и Google LLC (США). Суд признал блокировку YouTube-канала «Царьград» и расторжение договора на монетизацию неправомерными. Управляющий партнер Art de Lex Дмитрий Магоня тогда пояснил, что в случае неисполнения компанией Google решения суда после его вступления в законную силу с американской компании будет взиматься неустойка в размере 100 000 руб. в день.
13 июня Девятый арбитражный апелляционный суд, рассматривающий апелляцию Google на решение суда первой инстанции по иску «Царьграда», удовлетворил ходатайство интернет-компании и отложил рассмотрение дела для «мирного урегулирования спора». Следующее заседание назначено на 16 августа. Спор может быть завершен мирным путем, основания предполагать такое развитие событий дает ход переговоров, говорится в ходатайстве. Google указывает, что представителям сторон необходимо время, чтобы сформулировать позиции по всем спорным моментам и «выйти на исполнимые договоренности».
Телеканал «Царьград ТВ» основан Константином Малофеевым в 2015 г. Позиционируется как «первый русский консервативный информационно-аналитический телеканал». С 2017 г. вещает в интернете. Сейчас на YouTube вещает новый канал «Царьград», зарегистрированный после блокировки предыдущего – 9 октября 2020 г. По данным видеосервиса, за это время видео на канале собрали 47,1 млн просмотров.