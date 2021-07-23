Зрители «Царьграда» засудили Google

Петров и Гладышевская обратились в суд в октябре 2020 г. В исках они утверждали, что после блокировки канала TsargradTV летом 2020 г. «потеряли возможность смотреть контент канала» и лишились доступа «к обсуждению интересующих их тем с единомышленниками», которые стали «сообществом, объединенным общими интересами». Петров и Гладышевская подчеркивали, что Google «в принципе не считает важным соблюдать конституционные права граждан РФ на информацию, свободу слова и вероисповедания» и «позволяет себе безнаказанно распоряжаться персональными данными граждан, в частности удалять их, прикрываясь санкционным законодательством других стран».