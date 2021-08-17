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«Союзмультфильм» стал акционерным обществом

Студия находилась в плане приватизации с 2009 года
Марина Бочкарева
Все, что создано на «Союзмультфильме» до 1950 г., уже имеет статус общественного достояния /АРТЕМ ГЕОДАКЯН / ТАСС

Изменения зарегистрированы налоговыми органами 16 августа. Собственником всех 100% акций АО указано Росимущество. Уставный капитал компании – почти 1,2 млрд руб. В пресс-службе «Союзмультфильма» подтвердили завершение акционирования и грядущую приватизацию студии.«В настоящее время также идет процесс формирования совета директоров», – отметил представитель студии. В дальнейшем, по его словам, не менее 75% акций студии планируется выставить на продажу, часть акций останется в собственности государства в лице Росимущества.

Представители Росимущества, Минкультуры и ФНС на момент публикации не ответили на запрос газеты об акционировании киностудии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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