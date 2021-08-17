«Союзмультфильм» стал акционерным обществом

Изменения зарегистрированы налоговыми органами 16 августа. Собственником всех 100% акций АО указано Росимущество. Уставный капитал компании – почти 1,2 млрд руб. В пресс-службе «Союзмультфильма» подтвердили завершение акционирования и грядущую приватизацию студии.«В настоящее время также идет процесс формирования совета директоров», – отметил представитель студии. В дальнейшем, по его словам, не менее 75% акций студии планируется выставить на продажу, часть акций останется в собственности государства в лице Росимущества.