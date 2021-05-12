Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Медиа Эксклюзивно по подписке

«Союзмультфильм» покупает детский телеканал «Мультиландия»

Сегодня логичнее развивать свой канал в онлайне, считают эксперты
Тимур Бордюг
«Мультиландия»

«Союзмультфильм» покупает детский неэфирный телеканал «Мультиландия», сообщил «Ведомостям» представитель мультипликационной студии. «Заключена юридически обязывающая сделка, ее закрытие ожидается в конце мая – начале июня», – рассказал он. Владелец «Мультиландии» Денис Кулаков подтвердил эту информацию, уточнив, что «Союзмультфильм» станет в итоге единственным собственником управляющей компании канала ООО «Мульт эфир» (сейчас 80% у Кулакова, 20% – казначейская доля). Сумму сделки стороны не раскрывают.

Операционную деятельность канала ведет ООО «Киномания.ТВ», в котором «Мульт эфиру» принадлежит 20%, остальные 80% в равных долях у Ольги Леонтьевой и Натальи Сигачевой. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2020 г. выручка «Киномания.ТВ» составила 44,5 млн против 39,7 млн руб. годом ранее. При этом компания впервые с 2015 г. показала чистый убыток в размере 4,7 млн руб. – в 2015–2019 гг. ее выручка в год составляла 39–44,9 млн руб., чистая прибыль – 1,6–5,1 млн руб.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных