«Союзмультфильм» покупает детский телеканал «Мультиландия»Сегодня логичнее развивать свой канал в онлайне, считают эксперты
«Союзмультфильм» покупает детский неэфирный телеканал «Мультиландия», сообщил «Ведомостям» представитель мультипликационной студии. «Заключена юридически обязывающая сделка, ее закрытие ожидается в конце мая – начале июня», – рассказал он. Владелец «Мультиландии» Денис Кулаков подтвердил эту информацию, уточнив, что «Союзмультфильм» станет в итоге единственным собственником управляющей компании канала ООО «Мульт эфир» (сейчас 80% у Кулакова, 20% – казначейская доля). Сумму сделки стороны не раскрывают.
Операционную деятельность канала ведет ООО «Киномания.ТВ», в котором «Мульт эфиру» принадлежит 20%, остальные 80% в равных долях у Ольги Леонтьевой и Натальи Сигачевой. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2020 г. выручка «Киномания.ТВ» составила 44,5 млн против 39,7 млн руб. годом ранее. При этом компания впервые с 2015 г. показала чистый убыток в размере 4,7 млн руб. – в 2015–2019 гг. ее выручка в год составляла 39–44,9 млн руб., чистая прибыль – 1,6–5,1 млн руб.