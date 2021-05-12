«Союзмультфильм» покупает детский телеканал «Мультиландия»

Операционную деятельность канала ведет ООО «Киномания.ТВ», в котором «Мульт эфиру» принадлежит 20%, остальные 80% в равных долях у Ольги Леонтьевой и Натальи Сигачевой. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2020 г. выручка «Киномания.ТВ» составила 44,5 млн против 39,7 млн руб. годом ранее. При этом компания впервые с 2015 г. показала чистый убыток в размере 4,7 млн руб. – в 2015–2019 гг. ее выручка в год составляла 39–44,9 млн руб., чистая прибыль – 1,6–5,1 млн руб.