«Союзмультфильм» резко нарастил выпуск мультфильмов в период пандемии
Студия «Союзмультфильм» за период пандемии коронавируса выпустила около 80 новых серий мультфильмов. За 2020 г. киностудия произведет 1 100 минут анимации, что является рекордной цифрой, заявила председатель правления студии Юлиана Слащева в интервью программе «Поздняков» на НТВ.
«В целом "Союзмультфильм" в этом году произведет около 1 100 минут анимации. Это одна из рекордных цифр, на сегодня больше нас производит только одна студия — "Паровоз", — цитирует ТАСС Слащеву. Для сравнения: за прошлый год студия выпустила более 600 минут анимации.
По словам Слащевой, анимационная отрасль в период пандемии пострадала меньше, чем кинематографическая. При этом экономический эффект студии ощутят через год-полтора, отметила она.
Она добавила, что в этом году «Союзмультфильм» был вынужден отложить выход мультфильма «Суворов», а также открытие мультимедийного «Союзмультпарка» на ВДНХ из-за ограничений на детские мероприятия, которые были введены в рамках борьбы с распространением коронавируса.