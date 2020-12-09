«Союзмультфильм» резко нарастил выпуск мультфильмов в период пандемии

«В целом "Союзмультфильм" в этом году произведет около 1 100 минут анимации. Это одна из рекордных цифр, на сегодня больше нас производит только одна студия — "Паровоз", — цитирует ТАСС Слащеву. Для сравнения: за прошлый год студия выпустила более 600 минут анимации.