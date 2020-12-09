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«Союзмультфильм» резко нарастил выпуск мультфильмов в период пандемии

Ведомости

Студия «Союзмультфильм» за период пандемии коронавируса выпустила около 80 новых серий мультфильмов. За 2020 г. киностудия произведет 1 100 минут анимации, что является рекордной цифрой, заявила председатель правления студии Юлиана Слащева в интервью программе «Поздняков» на НТВ.

«В целом "Союзмультфильм" в этом году произведет около 1 100 минут анимации. Это одна из рекордных цифр, на сегодня больше нас производит только одна студия — "Паровоз", — цитирует ТАСС Слащеву. Для сравнения: за прошлый год студия выпустила более 600 минут анимации.

По словам Слащевой, анимационная отрасль в период пандемии пострадала меньше, чем кинематографическая. При этом экономический эффект студии ощутят через год-полтора, отметила она.

Она добавила, что в этом году «Союзмультфильм» был вынужден отложить выход мультфильма «Суворов», а также открытие мультимедийного «Союзмультпарка» на ВДНХ из-за ограничений на детские мероприятия, которые были введены в рамках борьбы с распространением коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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