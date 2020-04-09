Креативная индустрия потеряет из-за коронавируса 150–170 млрд рублей

Креативная индустрия потеряет из-за коронавируса 150–170 млрд рублейРСПП предложил компенсировать эти потери грантами и другой господдержкой
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к правительству с предложениями о мерах поддержки творческих отраслей экономики и рынка интеллектуальной собственности. Это следует из письма премьеру Михаилу Мишустину, которое направил 9 апреля президент РСПП Александр Шохин («Ведомости» ознакомились с его копией). Направление письма подтвердил «Ведомостям» руководитель комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский.
Необходимость предлагаемых мер Шохин объясняет «масштабными проблемами в экономике, которые самым негативным образом сказываются и на положении креативных индустрий».
Прогнозируемые потери в этой сфере за период весна – лето 2020 г., по самым скромным оценкам, превысят 120–150 млрд руб., пишет Шохин. Столь резкое падение доходов не может быть компенсировано дистанционными форматами работы, доходы от которых значительно меньше, уверен он.
Поэтому РСПП предлагает поддержать креативную индустрию следующими мерами:
Целевые гранты для создателей творческих продуктов. Участники сферы креативных индустрий в основном являются самозанятыми, а компании относятся к малому и среднему бизнесу и не обладают достаточными накоплениями и резервами, которые помогли бы пережить приостановку деятельности в пик весеннего сезона, объясняет Шохин.
Освобождение имущества организаций, предоставляющих пространство, оборудование, услуги и иную инфраструктуру для ведения творческой предпринимательской деятельности, от налога на имущество, земельного налога (арендной платы за пользование землей). Такой льготный налоговый режим сейчас предусмотрен для государственных научных центров, отмечают авторы инициативы.
Выплаты цифровыми сервисами отчислений в пользу авторов музыки и песен при показе фильмов и мультфильмов. Сейчас обязательства по таким отчислениям есть только у кинотеатров.
Право организациям, представляющим интересы авторов, запрашивать и получать данные у Федеральной налоговой службы (ФНС) и Федеральной таможенной службы (ФТС) о доходах организаций, которые обязаны отчислять деньги авторам музыки и песен.
Целевые гранты для ФТС и МВД на разработку и передачу программного обеспечения для отслеживания неправомерного использования интеллектуальной собственности.
Создание государственного гарантийного фонда, который будет субсидировать процентные ставки по кредитам, выданным под залог интеллектуальной собственности. Средства этого фонда можно также использовать как резерв на покрытие рисков банков при выдаче таких кредитов.
В разработке этих и других предложений РСПП участвовали правообладатели и компании, работающие в разных сегментах креативной экономики – в инжиниринге, архитектуре, музыке, кино, анимационном производстве, моде, дизайне и других областях, следует из письма Шохина.