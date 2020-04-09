Креативная индустрия потеряет из-за коронавируса 150–170 млрд рублей

Целевые гранты для создателей творческих продуктов. Участники сферы креативных индустрий в основном являются самозанятыми, а компании относятся к малому и среднему бизнесу и не обладают достаточными накоплениями и резервами, которые помогли бы пережить приостановку деятельности в пик весеннего сезона, объясняет Шохин.

Освобождение имущества организаций, предоставляющих пространство, оборудование, услуги и иную инфраструктуру для ведения творческой предпринимательской деятельности, от налога на имущество, земельного налога (арендной платы за пользование землей). Такой льготный налоговый режим сейчас предусмотрен для государственных научных центров, отмечают авторы инициативы.

Выплаты цифровыми сервисами отчислений в пользу авторов музыки и песен при показе фильмов и мультфильмов. Сейчас обязательства по таким отчислениям есть только у кинотеатров.

Право организациям, представляющим интересы авторов, запрашивать и получать данные у Федеральной налоговой службы (ФНС) и Федеральной таможенной службы (ФТС) о доходах организаций, которые обязаны отчислять деньги авторам музыки и песен.

Целевые гранты для ФТС и МВД на разработку и передачу программного обеспечения для отслеживания неправомерного использования интеллектуальной собственности.