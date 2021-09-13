Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Медиа Эксклюзивно по подписке

Самым продаваемым за границей фильмом из России стали «Уроки фарси»

На этот фильм совместного производства России, Германии и Белоруссии пришлось более половины зарубежного бокс-офиса в январе – июне
Мария Истомина
Кадр из фильма «Уроки фарси» / «Белые ночи»

По итогам января – июня 2021 г. сборы российских фильмов за рубежом снизились в 2,6 раза до $11,9 млн по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года, следует из расчетов «Ведомостей» по данным, предоставленным отраслевым порталом «Бюллетень кинопрокатчика». В то же время этот показатель почти на 34% выше зарубежного бокс-офиса отечественных лент в январе – июне 2020 г. Всего за первые шесть месяцев 2021 г. в кинотеатрах 43 стран мира было показано 45 картин из России.

С учетом того что в среднем заполняемость кинотеатров во всем мире из-за ограничений, связанных с пандемией, составляет 30–50% от уровня 2019 г., сокращение зарубежного бокс-офиса российских фильмов «выглядит не столь радикальным», говорит гендиректор Роскино Евгения Маркова. Вместе с тем, по словам Марковой, российская индустрия сильно выросла в продажах на зарубежные платформы и телеканалы: за прошедший год Netflix купил сразу несколько российских проектов в разных жанрах – сериал «Эпидемия», фильмы «Чернобыль», «Серебряные коньки» и «Майор Гром: Чумной Доктор», мультфильм «Ганзель, Гретель и Агентство магии». Но в силу отсутствия прозрачности цифр по сделкам с платформами, отметила глава Роскино, оценить динамику роста этого направления продаж довольно сложно.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных