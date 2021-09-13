Самым продаваемым за границей фильмом из России стали «Уроки фарси»

С учетом того что в среднем заполняемость кинотеатров во всем мире из-за ограничений, связанных с пандемией, составляет 30–50% от уровня 2019 г., сокращение зарубежного бокс-офиса российских фильмов «выглядит не столь радикальным», говорит гендиректор Роскино Евгения Маркова. Вместе с тем, по словам Марковой, российская индустрия сильно выросла в продажах на зарубежные платформы и телеканалы: за прошедший год Netflix купил сразу несколько российских проектов в разных жанрах – сериал «Эпидемия», фильмы «Чернобыль», «Серебряные коньки» и «Майор Гром: Чумной Доктор», мультфильм «Ганзель, Гретель и Агентство магии». Но в силу отсутствия прозрачности цифр по сделкам с платформами, отметила глава Роскино, оценить динамику роста этого направления продаж довольно сложно.